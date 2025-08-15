Nga-Triều Tiên tin tưởng vào quan hệ song phương

Theo hãng tin TASS, trong chuyến thăm Triều Tiên, ngày 14/8, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) Vyacheslav Volodin đã gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Tại cuộc gặp, thay mặt Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Volodin đã chúc mừng Triều Tiên nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Giải phóng (15/8/1945-15/8/2025) đồng thời khẳng định Moskva sẽ tiếp tục thúc đẩy trao đổi, hợp tác liên nghị viện với Bình Nhưỡng.

Ông cũng chuyển bức thư của Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi tới nhà lãnh đạo Kim Jong Un và nhân dân Triều Tiên.

Trong thư, Tổng thống Putin nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước tiếp tục được củng cố, đặc biệt sau khi hai bên ký Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện tại Bình Nhưỡng năm ngoái.

Tổng thống Putin tin tưởng việc thực hiện đầy đủ các thỏa thuận sẽ thúc đẩy hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), tại cuộc gặp, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Putin, nhấn mạnh chuyến thăm của ông Volodin là dịp tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhắc lại cuộc điện đàm 2 ngày trước với Tổng thống Putin, trong đó hai bên thống nhất mở rộng hợp tác toàn diện và duy trì tiếp xúc chặt chẽ giữa lãnh đạo cấp cao.

Ông cũng nhấn mạnh vai trò của cơ quan lập pháp trong việc tạo môi trường chính trị-pháp lý thuận lợi cho việc triển khai các thỏa thuận song phương./.

Theo TTXVN