Nga sẵn sàng đàm phán, Ukraine yêu cầu duy trì sức ép với Moscow

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây khẳng định các cuộc đàm phán giải quyết xung đột tại Ukraine cần tập trung vào bảo đảm an ninh cho cả Nga và Ukraine, đồng thời xây dựng khuôn khổ an ninh tổng thể cho châu Âu. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh không dỡ bỏ trừng phạt Nga và tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kyiv.

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình Nga ngày 22/10, một ngày sau cuộc gặp Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff, ông Putin xác nhận Moscow sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán với Ukraine do Mỹ làm trung gian vào tháng tới. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng các cuộc đàm phán cần hướng tới một giải pháp chấm dứt xung đột, thay vì chỉ đạt được lệnh ngừng bắn tạm thời.

Ông Putin nhấn mạnh: “Mục tiêu của các cuộc đàm phán này là bảo đảm an ninh cho Ukraine và Nga sau khi đạt được các thỏa thuận hòa bình ở hình thức cuối cùng, chứ không phải chỉ là kết quả của một lệnh ngừng bắn tạm thời trong một khoảng thời gian ngắn. Chúng tôi sẵn sàng nối lại các cuộc tiếp xúc này để đạt được mục tiêu đó”.

Tổng thống Nga cho biết ông Witkoff cũng nhấn mạnh các cuộc thảo luận cần mở rộng sang toàn bộ cấu trúc an ninh châu Âu và khẳng định ông đồng ý với quan điểm này. Ông Putin đồng thời nhắc lại lập trường của Điện Kremlin rằng Nga không muốn phát động chiến tranh, nhưng đã vấp phải những phản ứng thù địch từ phía Ukraine đối với các vấn đề mà Moscow quan ngại.

Về vấn đề lãnh thổ, ông Putin cho rằng mọi cuộc thảo luận liên quan đến miền Đông Ukraine cần tính đến điều mà ông gọi là lãnh thổ thuộc Nga về mặt lịch sử.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn hãng truyền hình CNN của Mỹ ngày 22/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt sẽ khiến Nga mạnh hơn. Ông nhấn mạnh bất đồng giữa mình và Tổng thống Mỹ Donald Trump không phải là vấn đề cá nhân, đồng thời phản đối mọi động thái dỡ bỏ trừng phạt đối với Moscow.

Tổng thống Ukraine cho rằng người đồng cấp Nga không có ý định chấm dứt xung đột, dù cuộc gặp giữa ông và nhà đàm phán Mỹ Steve Witkoff tại Oslo được đánh giá là hiệu quả. Ông Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng đóng băng các chiến tuyến hiện tại để đạt được lệnh ngừng bắn, chấm dứt thương vong và tạo điều kiện cho hai bên đàm phán, nhưng không chấp nhận nhượng lại các khu vực đang kiểm soát.

Nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi các đối tác không tạo cơ hội để Nga gia tăng sức mạnh, đồng thời đề nghị tiếp tục duy trì các biện pháp trừng phạt và cung cấp vũ khí tốt hơn cho Kiev.

Thanh Vân