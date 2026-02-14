Nga - Mỹ- Ukraina đàm phán tại Thụy Sĩ vào ngày 17-18/2

Điện Kremlin vừa thông báo Nga, Mỹ và Ukraine sẽ tiến hành vòng đàm phán mới tại Thụy Sĩ vào ngày 17-18/2.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo Nga, Mỹ và Ukraine sẽ tiến hành vòng đàm phán mới tại Thụy Sĩ vào ngày 17-18/2. Ảnh: AA

Ngày 14/2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga, Mỹ và Ukraine sẽ tổ chức vòng đàm phán mới theo hình thức ba bên tại Thụy Sĩ trong hai ngày 17-18/2.

Theo ông Peskov, phái đoàn Nga sẽ do Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky dẫn đầu, người từng tham gia một số vòng thương lượng trước đó. Nội dung nghị sự cụ thể chưa được công bố, song Moscow bày tỏ mong muốn tiếp tục trao đổi với Washington về hợp tác kinh tế. Tuy nhiên, phía Nga nhấn mạnh các thỏa thuận tiềm năng sẽ phụ thuộc vào tiến triển đạt được trong quá trình xử lý vấn đề Ukraine.

Vòng đàm phán ba bên gần nhất diễn ra tuần trước tại Abu Dhabi (UAE). Ông Peskov đánh giá các cuộc trao đổi tại Abu Dhabi mang tính xây dựng nhưng còn nhiều khác biệt. Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết vấn đề lãnh thổ vẫn là nội dung trọng tâm trong đàm phán.

Nga cho rằng một thỏa thuận bền vững chỉ có thể đạt được nếu Ukraine rút khỏi các khu vực tại Donbass mà Moscow tuyên bố sáp nhập năm 2022, cam kết không gia nhập NATO, đồng thời chấp nhận các điều khoản liên quan đến phi quân sự hóa. Nga cũng yêu cầu Kiev công nhận các đường biên giới mới, bao gồm Crimea. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nhiều lần bác bỏ khả năng nhượng bộ lãnh thổ.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio không tham dự cuộc họp theo khuôn khổ Berlin về Ukraine. Ảnh: Reuters

Diễn biến trên diễn ra cùng thời điểm Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio không tham dự cuộc họp theo khuôn khổ Berlin về Ukraine, tổ chức bên lề Hội nghị an ninh Munich tại Đức. Theo truyền thông châu Âu, việc hủy tham dự được đưa ra vào phút chót do vướng lịch trình. Ông Rubio dự kiến phát biểu tại hội nghị và có các cuộc tiếp xúc song phương liên quan đến vấn đề Nga – Ukraine.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu cho biết đang xây dựng các đề xuất riêng liên quan tới Moscow và nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần tính đến quan điểm của các nước châu Âu ủng hộ Kiev. Điện Kremlin khẳng định Nga sẽ không chấp nhận một thỏa thuận làm phương hại tới lợi ích an ninh quốc gia.

Bích Hồng

Nguồn: RT, Euronews