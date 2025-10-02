Nga - Ấn Độ chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh, thúc đẩy hợp tác quốc phòng và năng lượng

Trong bối cảnh cục diện quốc tế nhiều biến động, Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ đến thăm Ấn Độ vào đầu tháng 12 để tham dự hội nghị thượng đỉnh song phương thường niên với Thủ tướng Narendra Modi. Chuyến thăm hứa hẹn mang lại những kết quả quan trọng trong hợp tác quốc phòng, năng lượng và thương mại giữa hai quốc gia. Hiện, công tác chuẩn bị cho chuyến thăm đang được triển khai tích cực. Trước chuyến thăm này, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov dự kiến thăm New Delhi vào tháng 11 để hoàn thiện chương trình nghị sự.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin tươi cười bắt tay nhau trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân, Trung Quốc ngày 1 tháng 9 năm 2025. Ảnh: The Star

Được biết, trọng tâm của hội đàm thượng đỉnh lần này sẽ làm sâu sắc thêm hợp tác về quốc phòng và an ninh, thương mại và năng lượng trong bối cảnh quan hệ quốc tế ngày càng phức tạp. Nội dung cuộc hội đàm có thể sẽ bao gồm vấn đề xung đột tại Ukraine. Một trong những chủ đề đáng chú ý là khả năng Ấn Độ mua thêm hệ thống phòng không S-400, sau hợp đồng 5 tỷ USD ký năm 2018. Nga hiện đã bàn giao ba tổ hợp, còn hai tổ hợp dự kiến hoàn tất vào năm 2026.

Bên cạnh hội nghị cấp cao, hai bên dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp của Ủy ban Liên Chính phủ về Hợp tác Quân sự và Kỹ thuật quân sự (IRIGC-M&MTC), nhằm rà soát tiến độ hợp tác quốc phòng, một trong những trụ cột chính của quan hệ song phương.

Ấn Độ và Nga duy trì cơ chế hội nghị thượng đỉnh thường niên kể từ năm 2000, với tổng cộng 22 kỳ họp luân phiên tổ chức tại mỗi nước. Moskva luôn được xem là đối tác tin cậy lâu dài của New Delhi và là trụ cột trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ.

Trước thềm hội nghị sắp tới, hai nhà lãnh đạo đã gặp mặt bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân, Trung Quốc. Trong cuộc gặp này, ông Modi khẳng định người dân Ấn Độ đang mong chờ được đón tiếp Tổng thống Putin vào tháng 12, nhấn mạnh quan hệ song phương luôn bền vững ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất.

New Delhi hiện cũng đang chịu sức ép từ Washington sau khi chính quyền tổng thống Trump áp thuế 25% lên hàng hóa nước này để phản ứng việc New Delhi tiếp tục nhập khẩu dầu Nga. Tuy nhiên, Ấn Độ nhấn mạnh chính sách năng lượng của mình dựa trên lợi ích quốc gia và biến động thị trường.

Minh Phương

Nguồn: Hindustan Times, The Time of India, NDTV