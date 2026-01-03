Nền tảng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh

Với cách làm linh hoạt, gần gũi và bền bỉ, công tác phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ) trên địa bàn tỉnh đang từng bước đi vào chiều sâu, góp phần xóa bỏ bạo lực trong gia đình, lan tỏa các giá trị đạo đức, lối sống văn hóa, tạo nền tảng cho một môi trường xã hội an toàn, lành mạnh.

Gia đình bà Lê Thị Lan ở thôn 3, xã Hoằng Lộc được bà con trong thôn nhắc đến như một điển hình về xây dựng mái ấm bình yên, hạnh phúc.

Tại thôn 3, xã Hoằng Lộc, gia đình bà Lê Thị Lan luôn được bà con trong thôn nhắc đến như một điển hình về xây dựng mái ấm bình yên, hạnh phúc. Trong sinh hoạt thường ngày, các thành viên trong gia đình luôn đề cao sự tôn trọng, chia sẻ và cùng nhau bàn bạc mọi công việc lớn nhỏ. Không chỉ giữ gìn hạnh phúc trong gia đình, bà Lan còn tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, nhất là sinh hoạt câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, gia đình hạnh phúc do Hội LHPN xã tổ chức.

Bà Lan chia sẻ: “Để gia đình hòa thuận, hạnh phúc, mỗi thành viên trong gia đình tôi đều thống nhất quan điểm, thường xuyên chia sẻ, tích cực lao động, học tập. Khi có mâu thuẫn thì phải ngồi lại nói chuyện thẳng thắn, tôn trọng, lắng nghe nhau. Riêng với tôi, để chăm sóc gia đình tốt, tôi đã tích cực tham gia các câu lạc bộ về gia đình; thường xuyên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm nuôi con khỏe, dạy con ngoan, học cách xử lý các tình huống trong gia đình với các chị em trong chi hội phụ nữ. Nhờ đó, các thành viên trong gia đình luôn yêu thương nhau, không xảy ra BLGĐ”.

Trưởng thôn 3 Lương Danh Ba cho biết: “Việc xuất hiện ngày càng nhiều gia đình văn hóa cho thấy hiệu quả rõ nét của công tác phòng, chống BLGĐ tại địa phương. Thông qua các buổi tuyên truyền, sinh hoạt câu lạc bộ, người dân nhận thức được vai trò của mình trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình. Từ đó dần hình thành nếp sống văn hóa lành mạnh, hòa thuận, hạn chế mâu thuẫn, xung đột”.

Để có được kết quả đó, xã Hoằng Lộc đã triển khai nhiều giải pháp phòng, chống BLGĐ gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Trong đó, chú trọng tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo Nhân dân về Luật Phòng, chống BLGĐ, bình đẳng giới; kỹ năng ứng xử, giải quyết mâu thuẫn trong gia đình, bình đẳng giới, trách nhiệm của các thành viên trong xây dựng mái ấm hạnh phúc. Đồng thời, lồng ghép nội dung tuyên truyền về phòng, chống BLGĐ với các hoạt động của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xem đây là tiêu chí quan trọng trong bình xét gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Cùng với đó, xã đã phát huy tốt vai trò của các tổ hòa giải ở cơ sở, luôn khuyến khích người dân duy trì và đa dạng các hoạt động của câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, gia đình phát triển bền vững và phòng, chống BLGĐ. Đến nay, toàn xã có 34 tổ phòng, chống BLGĐ; xây dựng gia đình hạnh phúc, 6 địa chỉ tin cậy trong khu dân cư hoạt động thường xuyên. Nhờ đó, BLGĐ trên địa bàn nhiều năm nay luôn được kiềm chế. Các vụ mâu thuẫn đều được can thiệp, hòa giải kịp thời, không để xảy ra BLGĐ.

Không riêng xã Hoằng Lộc, nhiều xã, phường cũng luôn chú trọng công tác phòng, chống BLGĐ nhằm hướng tới xã hội công bằng, văn minh. Nhiều mô hình như “Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng”, “Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình”, “Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững” được duy trì trở thành điểm tựa cho nạn nhân và kênh tuyên truyền hiệu quả trong cộng đồng. Có được kết quả đó, hằng năm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các địa phương triển khai tổ chức các hoạt động phòng, chống BLGĐ tại cơ sở. Khuyến khích các địa phương nhân rộng mô hình phòng, chống BLGĐ, đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn minh. Theo đó, các địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại cơ sở. Đồng thời, lồng ghép các hoạt động phòng, chống BLGđ với các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, XDNTM, đô thị văn minh. Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở, đặc biệt là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, cán bộ hội phụ nữ, hội nông dân, đoàn thanh niên trong việc phát hiện sớm, can thiệp kịp thời các vụ việc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống BLGĐ ở nhiều địa phương vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Một bộ phận người dân còn tâm lý cam chịu, ngại va chạm; việc phát hiện, xử lý bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế còn nhiều vướng mắc. Đặc biệt, trong bối cảnh tác động của kinh tế thị trường, áp lực mưu sinh, mạng xã hội và những biến đổi trong cấu trúc gia đình, nguy cơ phát sinh BLGđ vẫn luôn hiện hữu.

Vì thế, công tác xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nói không với BLGĐ không chỉ dừng ở khẩu hiệu hay phong trào, mà cần được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, bền bỉ. Phòng, chống BLGđ phải được coi là nhiệm vụ thường xuyên, gắn chặt với xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, lấy hạnh phúc và sự an toàn của mỗi thành viên làm thước đo. Đặc biệt, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thì mỗi cá nhân, gia đình cần chủ động nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, trang bị kỹ năng ứng xử, giải quyết mâu thuẫn, hướng tới lối sống hòa thuận, lành mạnh, tôn trọng, bình đẳng.

Bài và ảnh: Thùy Linh