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Nâng cao vai trò, đóng góp của phụ nữ trong phòng chống bạo lực trên cơ sở giới

Lê Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 14/10, Hội LHPN phường Hàm Rồng phối hợp với Trung tâm công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thi “Tìm hiểu pháp luật trong phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cho cộng tác viên công tác xã hội tại cộng đồng”.

Nâng cao vai trò, đóng góp của phụ nữ trong phòng chống bạo lực trên cơ sở giới

Ngày 14/10, Hội LHPN phường Hàm Rồng phối hợp với Trung tâm công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thi “Tìm hiểu pháp luật trong phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cho cộng tác viên công tác xã hội tại cộng đồng”.

Nâng cao vai trò, đóng góp của phụ nữ trong phòng chống bạo lực trên cơ sở giới

Các đội hào hứng thể hiện hiểu biết qua các phần thi

8 đội thi trải qua 3 phần gồm: chào hỏi, giới thiệu; thi kiến thức trắc nghiệm và xử lý tình huống.

Các đội dự thi đã thể hiện phần thi bằng hình thức sân khấu hóa gắn với nội dung truyền thông, nhấn mạnh được thông điệp, chủ đề của Hội thi.

Hội thi góp phần tuyên truyền và nâng cao hiểu biết cho cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân về pháp luật, chính sách liên quan đến phòng chống bạo lực gia đình; vai trò, trách nhiệm, đóng góp của phụ nữ trong phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải cho các đội có phần thi xuất sắc nhất.

Nâng cao vai trò, đóng góp của phụ nữ trong phòng chống bạo lực trên cơ sở giới

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao 4 xe đạp cho trẻ em khó khăn vươn lên trong học tập và 20 suất quà cho phụ nữ khó khăn trên địa bàn phường.

Lê Hà

Từ khóa:

#Hội LHPN #công tác xã hội #Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh #Hội thi tìm hiểu #Cộng đồng #Cộng tác viên #Pháp luật #phường Hàm Rồng #cơ sở #phòng chống bạo lực gia đình

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