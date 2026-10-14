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Nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu cho sinh viên, học sinh

Minh Châu
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 14/10, Trường Đại học Hồng Đức tổ chức lễ bàn giao và tổng kết Dự án “Tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của trẻ em và cộng đồng thông qua giáo dục về khí hậu và trồng rừng tại tỉnh Thanh Hóa”. Dự buổi lễ có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu cho sinh viên, học sinh

Sáng 14/10, Trường Đại học Hồng Đức tổ chức lễ bàn giao và tổng kết Dự án “Tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của trẻ em và cộng đồng thông qua giáo dục về khí hậu và trồng rừng tại tỉnh Thanh Hóa”. Dự buổi lễ có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu cho sinh viên, học sinh

Toàn cảnh buổi lễ.

Triển khai từ năm 2024, Dự án “Tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của trẻ em và cộng đồng thông qua giáo dục về khí hậu và trồng rừng tại tỉnh Thanh Hóa” do Tổ chức Save the Children tại Việt Nam tài trợ từ nguồn kinh phí của Tập đoàn Hyundai, Hàn Quốc.

Dự án gồm 2 hợp phần, trong đó hợp phần số 1 có tổng số vốn viện trợ trên 548 nghìn USD, do Trường Đại học Hồng Đức làm chủ dự án. Hợp phần số 2 có tổng số vốn viện trợ trên 196 nghìn USD, do Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bến En làm chủ dự án.

Sau 3 năm triển khai, dự án đã xây dựng, đưa vào vận hành Trung tâm Giáo dục Biến đổi khí hậu với 9 phân khu chức năng chuyên biệt; đồng thời tổ chức các chiến dịch truyền thông, nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu cho hơn 6.000 sinh viên và hơn 5.000 học sinh trung học phổ thông, qua đó giúp các em hình thành ý thức và hành động thiết thực trong bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, dự án đã trồng mới 10 ha rừng tràm tại vùng bán ngập lòng hồ Sông Mực thuộc Vườn Quốc gia Bến En, góp phần hạn chế loài ngoại lai xâm lấn, giảm xói mòn đất và bồi lắng lòng hồ, bảo vệ bền vững tài nguyên đất, nước.

Nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu cho sinh viên, học sinh

Các đại biểu dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, các đại biểu đánh giá kết quả, trao đổi kế hoạch vận hành, duy trì tính bền vững của dự án, hướng tới nâng cao nhận thức, khuyến khích trẻ em và cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các đơn vị tài trợ cũng đã bàn giao Trung tâm Giáo dục biến đổi khí hậu cho Trường Đại học Hồng Đức và 10 ha rừng tràm thích ứng biến đổi khí hậu cho Vườn Quốc gia Bến En.

Nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu cho sinh viên, học sinh

Các đơn vị tài trợ bàn giao Dự án cho Trường Đại học Hồng Đức và Vườn Quốc gia Bến En.

Nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu cho sinh viên, học sinh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao Bằng khen cho các nhà tài trợ.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Công ty Hyundai Engineering (Hàn Quốc), Tổ chức Save the Children Korea (Hàn Quốc) và tổ chức Save the Children tại Việt Nam vì đã có thành tích trong công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; công tác trồng rừng, giáo dục biến đổi khí hậu trong thanh, thiếu niên và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2024-2026.

Minh Châu

Từ khóa:

#Chủ tịch UBND tỉnh #Trường Đại học Hồng Đức #Biến đổi khí hậu #Vườn Quốc gia Bến En #Dự án #Đầu Thanh Tùng #thích ứng #Cộng đồng #tăng cường #giáo dục

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