Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ xã Sơn Điện

Trên cơ sở chương trình toàn khóa và hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Sơn Điện đã triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát theo phương châm “giám sát có mở rộng”, “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, sát với thực tiễn nhiệm vụ của đảng bộ, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơn Điện kiểm tra phương hướng chính trị, chất lượng giảng dạy giáo dục đạo đức, giáo dục công dân tại Chi bộ trường học THCS Sơn Điện.

Là xã biên giới, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, lại thường xuyên chịu tác động nặng nề của thiên tai. Song được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, xã được hưởng lợi từ nhiều chương trình, dự án, giúp cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân, nhưng nguy cơ phát sinh tham nhũng, tiêu cực cũng rất lớn. Bên cạnh đó, từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cấp xã được phân quyền nhiều hơn, dễ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực, tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong công tác. Trong khi đó, yêu cầu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, an ninh biên giới đối với Đảng bộ xã là rất cao.

Bí thư Đảng ủy xã Trịnh Vinh Lực cho biết: "Xác định rõ vị trí, vai trò quan trọng của nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, sau khi đi vào hoạt động, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơn Điện đã khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cơ sở vật chất, nhanh chóng đưa vào hoạt động Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Trong đó, chú trọng bố trí cán bộ, công chức vững vàng về trình độ, năng lực, giàu phẩm chất chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao".

Trên cơ sở đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã tổ chức xây dựng, tham mưu ban hành quy chế làm việc, quy chế phối hợp với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm cho từng ủy viên. Từ đó khẩn trương tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chương trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng cuối năm 2025. Trong quá trình hoạt động, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã yêu cầu cán bộ theo dõi địa bàn phải nắm vững, sâu nội dung các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, các quy định, quy trình về công tác cán bộ, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, đầu tư về xây dựng cơ bản... Chủ động thời gian tham dự các hội nghị thường kỳ, đột xuất của tổ chức đảng cấp dưới và giữ mối liên hệ chặt chẽ với cấp ủy, lãnh đạo các chi bộ. Thông qua đó nhằm thường xuyên cập nhật thông tin, tình hình về địa bàn; chủ động nắm chắc, đánh giá đúng hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên để tham mưu, xử lý kịp thời. Đồng thời ủy viên ủy ban kiểm tra được phân công phải chịu trách nhiệm về những sai phạm, khuyết điểm đối với địa bàn được phân công.

Bên cạnh đó, xuất phát từ năng lực, trình độ của cấp ủy các chi bộ còn chưa cao, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã tích cực, chủ động tổ chức hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao. Qua đó, đã phát huy tính chủ động, đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trên địa bàn.

Theo chương trình toàn khóa được phê duyệt, các nội dung kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Sơn Điện tập trung vào việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện các quy định về nêu gương, quy chế làm việc, đoàn kết nội bộ, tài chính Đảng... Trên cơ sở đó, 6 tháng cuối năm 2025 Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp, sát với thực tiễn nhiệm vụ của Đảng bộ, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo phương châm “giám sát có mở rộng”, “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, chú trọng vào các lĩnh vực, vấn đề bức xúc trong Nhân dân, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Cụ thể, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tổ chức 1 cuộc kiểm tra phương hướng chính trị, tư tưởng, chất lượng giảng dạy giáo dục công dân, giáo dục đạo đức tại 3 chi bộ trường học. Thực hiện giám sát thường xuyên đối với Ban Chấp hành Đảng bộ xã, các chi ủy, chi bộ cơ sở. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã tổ chức giám sát công tác quản lý đảng viên tại Chi bộ bản Tân Sơn và giám sát công tác phát triển đảng viên tại Chi bộ bản Xuân Sơn từ tháng 2/2022 đến tháng 10/2025.

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Điện Trịnh Vinh Lực cho biết thêm: "Các cuộc kiểm tra, giám sát được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục, sau kiểm tra, giám sát đã kết luận, chỉ ra ưu điểm, tồn tại, hạn chế, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung khắc phục, cũng như phát hiện các nhân tố mới, điển hình để biểu dương, nhân rộng. Đây cũng là kênh thông tin quan trọng, trung thực giúp Ban Thường vụ Đảng ủy kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, nhằm đảm bảo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực hiện đúng đắn trong thực tiễn đời sống. Đồng thời ngăn chặn, phòng ngừa khuyết điểm, vi phạm".

Bài và ảnh: Đồng Thành