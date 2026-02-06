Nam Định vào bán kết Cúp C1 Đông Nam Á; Indonesia lập kỳ tích tại giải Futsal châu Á

Bê bối “nhập tịch lậu”: 7 cầu thủ Malaysia đứng trước nguy cơ bị tước hộ chiếu; U23 Việt Nam nắm lợi thế hạt giống trước thềm vòng loại Olympic 2028; Benzema lập hat-trick ngày ra mắt, gửi lời thách thức đanh thép tới Ronaldo... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (6/2).

Nam Định giữ vững ngôi đầu, xác định hai cặp bán kết Cúp C1 Đông Nam Á

Tối 5/2, dù không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son, CLB Nam Định vẫn xuất sắc cầm hòa Johor Darul Ta'zim (Malaysia) với tỷ số 1-1 trên sân Thiên Trường.

CLB Nam Định (áo trắng) chia điểm với Johor Darul Tazim (Ảnh: Lâm Anh).

Văn Vĩ sớm mở tỷ số ở phút 33 sau tình huống đá bồi phạt đền, nhưng nỗ lực của đội khách đã được đền đáp bằng bàn gỡ hòa của Bergson ở phút 87. Kết quả này giúp đại diện V-League kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu bảng B (13 điểm).

Selangor (áo đỏ) là đối thủ của CLB Nam Định ở bán kết cúp C1 Đông Nam Á (Ảnh: Selangor).

Tại vòng bán kết, Nam Định sẽ đối đầu với Selangor (Malaysia) – đội bóng từng đánh bại CAHN ở vòng bảng. Trận lượt đi dự kiến diễn ra vào ngày 6/5 và lượt về vào ngày 13/5. Cặp bán kết còn lại là cuộc đọ sức đầy duyên nợ giữa nhà đương kim vô địch Buriram United (Thái Lan) và Johor Darul Ta'zim.

U23 Việt Nam nắm lợi thế hạt giống trước thềm vòng loại Olympic 2028

Dù U23 Trung Quốc vừa giành ngôi Á quân giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam vẫn duy trì vị thế vượt trội trên bảng xếp hạng lịch sử giải đấu (xếp thứ 9 với 32 điểm).

U23 Việt Nam duy trì thành tích ấn tượng qua nhiều giải U23 châu Á (Ảnh: AFC).

Nhờ thành tích ổn định tại 3 kỳ gần nhất (vào bán kết 2026 và tứ kết 2022, 2024), “Những chiến binh sao vàng” khả năng cao nằm trong nhóm hạt giống hàng đầu tại giải U23 châu Á 2028.

Bảng xếp hạng thành tích của các đội ở giải U23 châu Á (Ảnh: Wiki).

Lợi thế này giúp Việt Nam tránh được các đối thủ mạnh từ vòng bảng, rộng đường cạnh tranh 3,5 suất dự Olympic Los Angeles. Truyền thông Trung Quốc cũng thừa nhận thành công của Việt Nam là kết quả tất yếu từ hệ thống đào tạo trẻ bền vững.

Bê bối “nhập tịch lậu”: 7 cầu thủ Malaysia đứng trước nguy cơ bị tước hộ chiếu

Bóng đá Malaysia đang rúng động trước khả năng 7 cầu thủ nhập tịch gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Manchuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel bị tước quốc tịch.

Joao Figueireido (số 14), Rodrigo Holgado (19) và Hector Hevel (13), thuộc nhóm bảy cầu thủ Malaysia bị FIFA phạt, thi đấu trong trận thắng Việt Nam 4-0 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, thành phố Kuala Lumpur, Malaysia tối 10/6/2025. Ảnh: Hai Tư

Luật sư Nik Erman Nik Roseli cảnh báo chính quyền Malaysia có thể áp dụng biện pháp cực đoan như tiền lệ của Timor Leste nếu kháng cáo tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) thất bại.

Vụ việc bắt nguồn từ cáo buộc của FIFA về việc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nộp các tài liệu không xác thực để chứng minh huyết thống của nhóm cầu thủ này. Hiện tại, các cầu thủ đang được tạm hoãn án cấm thi đấu 12 tháng để chờ phán quyết cuối cùng từ CAS, dự kiến diễn ra sau phiên điều trần ngày 26/2 tới. Nếu thua kiện, đây không chỉ là thảm họa thể thao mà còn là vấn đề hình sự liên quan đến làm giả giấy tờ quốc gia.

Indonesia lập kỳ tích, tranh ngôi vô địch Futsal châu Á 2026 cùng Iran

Vòng bán kết Futsal châu Á 2026 đã khép lại với những diễn biến đầy bất ngờ. Chủ nhà Indonesia tạo nên địa chấn lớn nhất lịch sử khi quật ngã ứng cử viên vô địch Nhật Bản với tỷ số 5-3 sau hai hiệp phụ nghẹt thở.

Chủ nhà Indonesia tạo nên địa chấn lớn nhất tai giải năm nay. Ảnh: Asean Football

Trong khi đó, ĐKVĐ Iran khẳng định đẳng cấp bằng màn lội ngược dòng thắng Iraq 4-2, ghi tên mình vào trận chung kết lần thứ 16.

Trận tranh ngôi vương giữa tinh thần rực lửa của Indonesia và bản lĩnh của “gã khổng lồ” Iran sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 7/2. Trước đó, Nhật Bản và Iraq sẽ đụng độ trong trận tranh hạng Ba.

BTC Saudi Pro League đáp trả đanh thép trước động thái đình công của Ronaldo

Ban tổ chức Saudi Pro League vừa chính thức lên tiếng bác bỏ những khiếu nại của Cristiano Ronaldo về sự bất công trong đầu tư tài chính.

Ronaldo đang đình công không ra sân cùng Al-Nassr - Ảnh: SunSport

Trước đó, siêu sao người Bồ Đào Nha đã từ chối thi đấu cho Al Nassr để phản đối việc đội nhà im hơi lặng tiếng trên thị trường chuyển nhượng, trong khi kình địch Al Hilal liên tục đưa về các bom tấn như Karim Benzema.

Phía giải đấu khẳng định mọi câu lạc bộ đều hoạt động độc lập và bình đẳng trong khuôn khổ tài chính cho phép. Tuyên bố nhấn mạnh rằng không một cá nhân nào, bất kể tầm ảnh hưởng lớn đến đâu, có quyền can thiệp vào các quyết định chiến lược cấp cao. Đòn giáng mạnh mẽ này cho thấy kỷ luật thép của giải đấu, bất chấp vị thế ngôi sao của CR7.

Benzema lập hat-trick ngày ra mắt, gửi lời thách thức đanh thép tới Ronaldo

Rạng sáng 6/2, Karim Benzema đã có màn ra mắt không thể bùng nổ hơn khi ghi cú hat-trick giúp Al Hilal hủy diệt Al Okhdood 6-0. Hiệu suất khủng khiếp của tiền đạo người Pháp ngay lập tức giải quyết bài toán dứt điểm cho đội bóng của HLV Simone Inzaghi, giúp Al Hilal củng cố ngôi đầu và tạo khoảng cách tâm lý cực lớn.

Benzema ghi bàn ngay trong trận ra mắt Al Hilal.

Sự tỏa sáng tức thì của Benzema vô hình trung đẩy Cristiano Ronaldo vào thế khó trong bối cảnh Al Nassr đang chịu áp lực bám đuổi. Khi kỳ phùng địch thủ cũ đã chiếm trọn sân khấu bằng hành động, mọi ánh mắt hiện đang đổ dồn về phản ứng của CR7 ở trận đấu tới để chứng minh vị thế tại Saudi Pro League.

HS