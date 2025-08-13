Mỹ: Vệ binh Quốc gia tới thủ đô Washington để hỗ trợ trấn áp tội phạm

Theo phóng viên tại Mỹ, các binh sỹ thuộc Vệ binh Quốc gia ngày 12/8 đã có mặt tại Washington D.C để thực hiện sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump nhằm giải quyết tình trạng tội phạm tại thủ đô của xứ sở cờ hoa.

Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các binh sỹ này, mặc quân phục khi tiến vào trụ sở của Vệ binh Quốc gia tại Đặc khu Columbia ở phía Đông Điện Capitol, là một phần trong đợt huy động khoảng 800 nhân viên mà quân đội Mỹ triển khai để hỗ trợ thực thi pháp luật ở Washington.

Theo truyền thông sở tại, trong khi bản ghi nhớ của Tổng thống Trump nêu rõ việc điều động Vệ binh Quốc gia sẽ kết thúc khi ông xác định rằng “các điều kiện về luật pháp và trật tự đã được khôi phục tại Đặc khu Columbia,” các binh sỹ này đã được thông báo rằng họ sẽ được triển khai cho đến ngày 25/9.

Một quan chức quốc phòng cho biết hôm 12/8 (giờ địa phương) rằng các thành viên lực lượng bảo vệ sẽ đặc biệt tham gia vào việc quản lý đám đông, kiểm soát khu vực xung quanh, đảm bảo an ninh và hỗ trợ truyền thông cho lực lượng thực thi pháp luật. Vị quan chức này cho biết trong hầu hết các trường hợp, họ sẽ không mang theo súng.

Đứng cạnh Tổng thống Trump khi ông công bố sắc lệnh hành pháp, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết người dân sẽ thấy các thành viên lực lượng Vệ binh Quốc gia “tràn ngập trên đường phố Washington trong tuần tới” và các đơn vị chuyên trách khác sẽ được sẵn sàng đưa vào thêm.

Tổng thống Trump hôm 11/8 đã tuyên bố đặt lực lượng Cảnh sát Thủ đô Washington dưới quyền kiểm soát liên bang và triển khai 800 binh sỹ Vệ binh Quốc gia tới đây, viện dẫn tình hình tội phạm “vượt ngoài tầm kiểm soát” - dù số liệu chính thức cho thấy tỷ lệ tội phạm bạo lực đang ở mức thấp nhất trong 30 năm.

Sắc lệnh hành pháp ban bố tình trạng khẩn cấp về tội phạm tại Washington của Tổng thống Trump nêu rõ tình trạng tội phạm tại thành phố này đang vượt ngoài tầm kiểm soát, đe dọa nghiêm trọng đến các công chức, công dân và du khách, đồng thời gây gián đoạn giao thông cũng như hoạt động của chính phủ liên bang.

Tổng thống Trump khẳng định hoạt động trơn tru của các bộ và cơ quan hành pháp, tòa án, cơ quan đại diện ngoại giao và chính phủ liên bang đòi hỏi một cơ chế thực thi pháp luật hiệu quả có khả năng ngăn chặn sự gia tăng đột biến của tội phạm bạo lực.

Theo sắc lệnh, quy mô của cuộc khủng hoảng tội phạm bạo lực đã đưa thủ đô Washington vào nhóm các khu vực bạo lực nhất nước Mỹ, với tỷ lệ cướp giật và giết người thuộc hàng cao nhất trong các thành phố lớn trên toàn quốc trong năm 2024.

Ngoài ra, theo một số tiêu chí, thành phố này nằm trong nhóm 20% thành phố nguy hiểm nhất thế giới. Tuy nhiên, theo thống kê của Sở Cảnh sát Thủ đô, tội phạm bạo lực trong khu vực đã giảm 26% trong năm qua, mặc dù tội phạm nói chung chỉ giảm 7% trong cùng kỳ.

Theo Giám đốc Cơ quan bài trừ ma túy Terry Cole, người được Tổng thống Trump bổ nhiệm lãnh đạo việc liên bang tiếp quản cảnh sát Washington, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng, bắt đầu từ tối 12/8, các nhân viên liên bang sẽ được "tích hợp với Sở Cảnh sát Thủ đô."

Ông Cole nói trên kênh Fox News rằng người dân sẽ thấy sự gia tăng hoạt động tuần tra trong một số khu vực nhất định để truy bắt những tội phạm bạo lực./.

