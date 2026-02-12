Mỹ: Tăng trưởng việc làm vượt kỳ vọng nhưng rủi ro suy yếu vẫn hiện hữu

Thị trường lao động Mỹ ghi nhận số việc làm mới trong tháng 1 tăng mạnh hơn dự kiến, phần nào xoa dịu lo ngại về nguy cơ suy giảm đột ngột. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo những dấu hiệu suy yếu tiềm ẩn có thể cho thấy bức tranh kém tích cực hơn trong trung và dài hạn.

Thị trường lao động Mỹ ghi nhận thêm 130.000 việc làm mới trong tháng 1. Ảnh: Bloomberg.

Theo báo cáo do Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố ngày 11/2, các doanh nghiệp đã tạo thêm 130.000 việc làm trong tháng 1, vượt kỳ vọng thị trường. Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe dẫn đầu mức tăng, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm 0,1 điểm phần trăm xuống còn 4,3%.

Tuy vậy, các số liệu điều chỉnh theo chuẩn hằng năm lại phản ánh tốc độ tăng việc làm trong năm 2025 thấp hơn nhiều so với ước tính ban đầu. Tổng số việc làm mới trong năm ngoái bị điều chỉnh giảm mạnh từ khoảng 584.000 xuống còn 181.000. Điều này đồng nghĩa mức tăng trung bình mỗi tháng chỉ khoảng 15.000 việc làm, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực y tế, trong khi bán lẻ và tiện ích công cộng chỉ ghi nhận mức tăng nhẹ.

Ở chiều ngược lại, một số ngành như dịch vụ tài chính, vận tải, khai khoáng và lâm nghiệp ghi nhận sụt giảm việc làm. Các nhà kinh tế cho rằng con số tăng trưởng bề nổi có thể che lấp những điểm yếu sâu xa hơn của thị trường lao động, đặc biệt khi các chỉ số về mất thu nhập và suy giảm tiền lương có xu hướng gia tăng trong nửa cuối tháng 1.

Đáng chú ý, xu hướng suy giảm thu nhập không còn chỉ giới hạn ở nhóm thu nhập thấp như cuối năm 2025, mà đã lan sang cả nhóm thu nhập cao – vốn là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Điều này làm dấy lên lo ngại về sự phân hóa trong nền kinh tế theo mô hình “chữ K”.

Nhiều chuyên gia nhận định thị trường lao động Mỹ có thể đang bước vào giai đoạn trì trệ Ảnh: The Street.

Trong bối cảnh tuyển dụng có dấu hiệu chững lại và thất nghiệp duy trì ổn định, nhiều chuyên gia nhận định thị trường lao động Mỹ có thể đang bước vào giai đoạn trì trệ. Báo cáo tháng 1 được cho là sẽ ảnh hưởng đến tính toán chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), có thể củng cố lập trường thận trọng và khiến Fed chưa vội cắt giảm lãi suất trong thời gian tới khi vẫn theo dõi sát diễn biến lạm phát.

Ngọc Liên

Nguồn: Arirang.