Mỹ gia tăng áp lực, để ngỏ khả năng can thiệp quân sự vào Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối loại trừ khả năng can thiệp quân sự hoặc các biện pháp cứng rắn tại Venezuela trong cuộc phỏng vấn với NBC News, vài ngày sau khi Washington phong tỏa các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela và áp đặt lệnh trừng phạt lên bảy thành viên gia đình và cộng sự của Tổng thống Nicolás Maduro.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Ảnh: Stabroek News

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định rằng, ông không loại trừ khả năng can thiệp quân sự hoặc các biện pháp cứng rắn tại Venezuela. Song, khi được hỏi liệu có muốn lật đổ chính quyền Maduro hay không, ông từ chối trả lời trực tiếp, chỉ nói rằng Tổng thống Maduro hiểu rõ những gì ông mong muốn.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định rằng, Washington không lo ngại nguy cơ leo thang với Nga liên quan đến tình hình Venezuela dù Washington dự liệu rằng Moscow sẽ ủng hộ Caracas. Ông Marco Rubio nhấn mạnh rằng, sự ủng hộ này không phải là yếu tố then chốt trong cách Mỹ đánh giá và xử lý các động thái của Venezuela.

Hiện, Bộ Ngoại giao Nga vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về phát ngôn của ông Rubio.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ áp đặt trừng phạt mới với bảy cá nhân, gồm cháu trai của vợ Tổng thống Maduro và các thành viên khác trong gia đình, với cáo buộc liên quan đến ma túy và tham nhũng. Ông Scott Bessent tuyên bố: “Chính quyền Tổng thống Trump sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các mạng lưới hỗ trợ chế độ độc tài bất hợp pháp này”.

Trong những tháng gần đây, Washington đã tăng cường áp lực quân sự và kinh tế lên Venezuela, bao gồm tăng cường hiện diện ở phía nam vùng biển Caribe, tiến hành các chiến dịch nhắm vào tàu nghi chở ma túy, bắt giữ tàu dầu bị trừng phạt ngoài khơi Venezuela và phong tỏa tàu chở dầu ra vào nước này. Tổng thống Donald Trump cũng nhiều lần cảnh báo không loại trừ khả năng tiến hành các hành động quân sự trên bộ nhằm vào Venezuela.

Chính quyền tổng thống Maduro phủ nhận mọi liên hệ với tội phạm và cáo buộc Mỹ đang tìm cách lật đổ ông để giành quyền kiểm soát trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của quốc gia Nam Mỹ.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, CNN, France 24