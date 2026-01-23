Mỹ điều lực lượng hải quân lớn hướng về Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington đang điều một lực lượng hải quân quy mô lớn hướng về khu vực gần Iran như một biện pháp đề phòng, đồng thời nhấn mạnh Mỹ “rất thận trọng” và mong muốn tránh leo thang căng thẳng trong bối cảnh tình hình khu vực tiếp tục phức tạp.

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đang điều một lực lượng hải quân quy mô lớn hướng về khu vực gần Iran. Ảnh chụp màn hình

Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một khi trở về Washington từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ) ngày 23/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Mỹ đang triển khai một lực lượng hải quân lớn hướng về Iran.

Tổng thống Trump nói: “Chúng tôi có một lực lượng lớn, một hạm đội quy mô lớn hướng về phía Iran, và có thể chúng tôi sẽ không phải sử dụng đến. Chúng ta hãy chờ xem”. Ông nhấn mạnh Mỹ “đang theo dõi Iran rất sát” nhưng bày tỏ mong muốn không để xảy ra diễn biến ngoài ý muốn. Theo Tổng thống Trump, việc triển khai này mang tính phòng ngừa.

Động thái của Washington diễn ra trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Cùng ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết Ankara phản đối mọi hình thức can thiệp từ bên ngoài vào Iran và coi việc giảm căng thẳng, duy trì ổn định khu vực là lợi ích cốt lõi của các nước láng giềng.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết Ankara phản đối mọi hình thức can thiệp từ bên ngoài vào Iran. Ảnh: AA

Theo thông báo của Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, ông Erdogan nhấn mạnh các vấn đề cần được giải quyết thông qua đối thoại, tránh làm tình hình leo thang.

Trong một diễn biến liên quan, Iran cho biết Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) chưa ban hành hướng dẫn cụ thể về việc thanh tra các cơ sở hạt nhân bị tấn công. Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Mohammad Eslami cho rằng, bất kỳ hoạt động thanh tra nào tại các địa điểm bị ảnh hưởng đều cần một khuôn khổ rõ ràng, xét đến các rủi ro về môi trường và an toàn.

IAEA trước đó cho biết cơ quan này đã thanh tra các cơ sở hạt nhân của Iran không bị ảnh hưởng, song chưa thể tiếp cận một số địa điểm bị hư hại. Tehran kêu gọi IAEA làm rõ lập trường liên quan đến vấn đề an toàn và phương thức tiếp cận các cơ sở này.

Bích Hồng

Nguồn: AA, TRT, IFPnews.