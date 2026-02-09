Mỹ điều chỉnh chiến thuật trong đàm phán Iran, Ukraine

Theo các hãng truyền thông quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thay đổi cách tiếp cận ngoại giao truyền thống khi trực tiếp đưa các tướng lĩnh quân đội cấp cao tham gia những cuộc đàm phán then chốt liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và xung đột Nga-Ukraine. Chiến thuật mới này, được giới quan sát gọi là “ngoại giao quân phục”, đang phá vỡ những quy tắc truyền thống của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Brad Cooper phát biểu tại Hội nghị quốc phòng quốc tế ở Abu Dabi, Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất ngày 21 tháng 2 năm 2023. Ảnh: AP

Theo ABC News và Associated Press, trong vòng đàm phán gián tiếp về hạt nhân với Iran tại Muscat, Oman (diễn ra ngày 6/2), sự xuất hiện của Đô đốc Brad Cooper, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đã khiến giới quan sát bất ngờ. Ông Cooper tham dự cuộc họp trong bộ quân phục đầy đủ, một động thái được nhận định là nhằm “thị uy và khẳng định quyết tâm” của Mỹ trong bối cảnh các tàu sân bay Mỹ như USS Abraham Lincoln đang áp sát vùng biển Iran.

Ông Trump đánh giá cuộc đàm phán “rất tốt” nhưng cảnh báo Iran sẽ đối mặt với “hậu quả cực kỳ nghiêm trọng” nếu không đạt được thỏa thuận

Trên mặt trận Ukraine, tại Abu Dhabi (UAE), các cuộc đàm phán ba bên giữa Mỹ, Ukraine và Nga (diễn ra từ ngày 4-5/2/2026) cũng ghi nhận sự hiện diện áp đảo của giới quân sự. Bộ trưởng Lục quân Hoa Kỳ Dan Driscoll đã trở thành nhân vật chủ chốt trong các cuộc đàm phán Nga-Ukraine tại Abu Dhabi. Với tư cách là cựu sĩ quan và chuyên gia về công nghệ drone, ông Driscoll đóng vai trò là “gạch nối” duy trì đối thoại liên tục với các quan chức Ukraine giữa các phiên họp. Ngoài ra, tướng Alexus Grinkevich, Chỉ huy lực lượng Mỹ và NATO tại châu Âu, cũng đã tham gia bàn đàm phán nhằm tái thiết lập đối thoại quân sự trực tiếp giữa Mỹ và Nga sau 4 năm gián đoạn. Mục tiêu là duy trì liên lạc thường trực để kiểm soát xung đột và tìm kiếm lộ trình hòa bình bền vững

Bộ trưởng Lục quân Hoa Kỳ Dan Driscoll phát biểu tại lễ kỉ niệm 250 năm ngày độc lập của nước Mỹ tại Bắc Carolina ngày 10 tháng 6 năm 2025. Ảnh: AP

Theo ghi nhận từ các nguồn tin quốc tế, chiến thuật của ông Trump chuyển dịch từ các nhà ngoại giao thuần túy sang những nhân vật có nền tảng quân sự vững chắc đã mang lại những kết quả cụ thể và khác biệt trên cả hai mặt trận Ukraine và Iran.

Ukraine và Nga đã đạt được đồng thuận về một đợt trao đổi tù nhân quy mô lớn và thiết lập được khung cơ chế giám sát ngừng bắn ngay sau vòng đàm phán tại Abu Dhabi.

Quan trọng hơn, việc khôi phục thành công kênh liên lạc quân sự trực tiếp giữa Washington và Moscow được xem là bước đi then chốt để giảm thiểu rủi ro xung đột ngoài ý muốn.

Trong khi đó, trên hướng đàm phán với Iran, sự xuất hiện trực tiếp của Đô đốc Brad Cooper cùng các thông điệp răn đe mạnh mẽ đã tạo ra một vị thế đàm phán mới cho Mỹ. Dù chưa đi đến một văn bản ký kết cuối cùng, nhưng Tehran và Mỹ chấp nhận duy trì các vòng đối thoại gián tiếp hoặc trực tiếp sau những cảnh báo về “hậu quả nghiêm trọng” cho thấy sức ép từ hiện diện quân sự trực tiếp đã có tác động nhất định.

Nhật Lệ

Nguồn: AP, ABC news