Mỹ chuẩn bị họp “Hội đồng Hòa bình” về Gaza, tập trung vận động tài trợ tái thiết

Nhà Trắng đang xúc tiến kế hoạch tổ chức cuộc họp cấp lãnh đạo đầu tiên của cơ chế mang tên “Hội đồng Hòa bình” do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng, liên quan đến vấn đề Gaza, dự kiến diễn ra ngày 19/2 tại Washington. Cuộc họp được cho là sẽ đồng thời đóng vai trò hội nghị vận động tài chính cho các nỗ lực tái thiết khu vực này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump giơ cao văn kiện sáng lập tại cuộc họp của “Hội đồng Hòa bình” bên lề Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos ngày 22/1/2026. Ảnh: AFP.

Theo các nguồn tin ngoại giao và truyền thông quốc tế, thư mời đã được gửi tới hàng chục quốc gia tham gia cơ chế này. Tuy nhiên, kế hoạch hiện vẫn trong giai đoạn chuẩn bị ban đầu và có thể được điều chỉnh. Thời điểm tổ chức trùng với giai đoạn bắt đầu tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, điều có thể ảnh hưởng đến sự tham dự của một số lãnh đạo.

Cuộc họp dự kiến diễn ra tại Viện Hòa bình Mỹ (US Institute of Peace). Đáng chú ý, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến thăm Washington từ ngày 18–22/2 và có lịch gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 18/2, một ngày trước hội nghị.

“Hội đồng Hòa bình” được công bố thành lập cuối tháng 1, với Tổng thống Mỹ Donald Trump giữ vai trò chủ trì. Theo giới chức Mỹ, trước mắt cơ chế này tập trung vào Gaza, phù hợp với một nghị quyết của Liên hợp quốc trao nhiệm vụ giám sát công tác quản lý Gaza sau xung đột trong thời hạn hai năm. Về lâu dài, sáng kiến được định hướng mở rộng xử lý các điểm nóng khác trên thế giới.

Trại tị nạn Bureij ở khu vực trung tâm Dải Gaza, ngày 3/2/2026. Ảnh: AFP.

Tuy vậy, sáng kiến này đang nhận được phản ứng thận trọng từ nhiều chính phủ. Trong khi một số đối tác Trung Đông của Washington tham gia, nhiều đồng minh phương Tây truyền thống đến nay vẫn chưa góp mặt. Một số chuyên gia cũng bày tỏ quan ngại về mối quan hệ giữa cơ chế mới và vai trò của Liên hợp quốc trong quản trị toàn cầu.

Hội nghị ngày 19/2 được kỳ vọng giúp huy động nguồn tài chính lên tới hàng tỷ USD để triển khai các hoạt động tại Gaza. Tuy nhiên, mức độ ủng hộ quốc tế còn chưa rõ ràng, do nhiều nước vẫn dè dặt trước các vấn đề then chốt, trong đó có khả năng lực lượng Hamas giải giáp, việc Israel tiếp tục rút lực lượng khỏi Gaza và cơ chế quản trị khu vực này trong giai đoạn tiếp theo.

Trong khi đó, Ủy ban Quốc gia Quản lý Gaza — cơ quan được kỳ vọng thay thế Hamas trong điều hành khu vực — vẫn chưa thể vào hoạt động tại thực địa dù đã được thành lập. Đặc phái viên phụ trách Gaza của Hội đồng Hòa bình đang nỗ lực thúc đẩy một gói biện pháp cải thiện tình hình nhân đạo, nhằm tạo điều kiện và cơ sở pháp lý để cơ quan này triển khai nhiệm vụ.

Tình hình tại Gaza vẫn được đánh giá là phức tạp, với thỏa thuận ngừng bắn bị mô tả là mong manh. Các diễn biến thực tế, cùng khác biệt quan điểm giữa các bên liên quan, được cho là sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới triển vọng triển khai sáng kiến mới do Mỹ thúc đẩy.

Thanh Hằng

Nguồn: The New York Times.