Mỹ cấm thị thực 5 cá nhân châu Âu liên quan đến kiểm soát nội dung trực tuyến

Chính quyền Mỹ ngày 23/12 thông báo áp đặt lệnh cấm thị thực đối với 5 công dân châu Âu, gồm một cựu Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) và 4 nhà hoạt động chống thông tin sai lệch trên các nền tảng.

Từ trái qua: Thierry Breton, Imran Ahmed và Clare Melford nằm trong số các cá nhân bị Mỹ trừng phạt. (Ảnh: Getty Images/AP)

Đây là động thái mới nhất của Mỹ nhằm vào các quy định của châu Âu nhằm xây dựng không gian trực tuyến an toàn, lành mạnh cho người dùng, song Washington cho là vượt quá phạm vi quy định hợp pháp.

Dưới thời Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã tăng cường phản đối Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) mang tính bước ngoặt của Liên minh châu Âu (EU), vốn được thiết kế để chống lại ngôn luận thù hận, thông tin sai lệch và xuyên tạc.

Washington cho rằng đạo luật này gây tốn kém cho các công ty công nghệ của Mỹ.

Danh sách 5 cá nhân bị cấm thị thực do Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách ngoại giao công chúng Sarah Rogers công bố gồm ông Thierry Breton, cựu Ủy viên EU phụ trách thị trường nội bộ giai đoạn 2019-2024, người bị Washington mô tả là “kiến trúc sư chính” của Đạo luật DSA của EU; ông Imran Ahmed, Giám đốc Trung tâm Chống thù hận kỹ thuật số (CCDH); bà Clare Melford, lãnh đạo tổ chức Global Disinformation Index (GDI); cùng bà Anna-Lena von Hodenberg và bà Josephine Ballon, hai lãnh đạo tổ chức HateAid của Đức.

Theo bà Rogers, các biện pháp trừng phạt hiện nay chỉ giới hạn ở việc từ chối cấp thị thực, không bao gồm các chế tài tài chính theo Đạo luật Magnitsky.

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết 5 người trên đã đứng đầu các nỗ lực nhằm “ép buộc” việc kiểm duyệt các nền tảng của Mỹ, gây ảnh hưởng tới doanh thu của các nền tảng này.

DSA được đánh giá là một trong những bộ luật tham vọng nhất của EU về kiểm soát nội dung trực tuyến, thông qua việc áp đặt những nghĩa vụ quan trọng với các nền tảng trực tuyến.

Các quy định trong DSA hướng tới cấm hoạt động quảng cáo có chủ đích nhắm vào trẻ em hoặc dựa trên dữ liệu nhạy cảm như tôn giáo, giới tính, chủng tộc, quan điểm chính trị.

Những hành vi lừa người dùng cung cấp dữ liệu cá nhân trực tuyến cho các công ty cũng sẽ bị cấm... Hàng chục nền tảng trực tuyến và công cụ tìm kiếm lớn phải chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt.

Các nền tảng có thể bị phạt tới 6% doanh thu toàn cầu nếu không tuân thủ luật, thậm chí bị cấm hoàn toàn ở thị trường EU nếu vi phạm nhiều lần./.

Theo TTXVN