MTTQ xã Thiệu Trung thực hiện hiệu quả cuộc vận động, phong trào thi đua

Phát huy vai trò trung tâm trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban MTTQ xã Thiệu Trung đã triển khai, thực hiện đồng bộ các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước hướng về khu dân cư với nhiều cách làm sáng tạo và hiệu quả. Qua đó, góp phần không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn ở thôn 3 Phủ Lý Nam, xã Thiệu Trung.

Niềm vui của gia đình bà Trần Thị Bốn ở thôn 2 Phủ Lý Trung trong những ngày giáp tết trở nên trọn vẹn hơn khi năm nay là năm đầu tiên gia đình được đón tết trong ngôi nhà mới khang trang. Hơn chục năm lập gia đình, nhưng công việc không ổn định, trong khi đó chồng và hai con đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội, vì vậy cuộc sống của gia đình bà gặp nhiều khó khăn. Được sự hỗ trợ của Hội Doanh nghiệp xã Thiệu Trung cùng với sự chung tay, giúp đỡ của anh em, gia đình, dòng họ, khu dân cư, sau gần 2 tháng khởi công xây dựng, ngôi nhà trị giá 282 triệu đồng đã được hoàn thành trước thềm năm mới. “Trong ngày bàn giao nhà, gia đình tôi còn nhận được nhiều món quà ý nghĩa của các cá nhân và tập thể. Đây là nguồn động viên lớn để vợ chồng tôi tiếp tục cố gắng vươn lên trong cuộc sống”, bà Trần Thị Bốn chia sẻ.

Những năm qua, công tác vận động, chăm lo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức thành viên quan tâm thực hiện hiệu quả. Đặc biệt, thực hiện cuộc vận động xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở được thực hiện thường xuyên, đạt kết quả tích cực. Trong giai đoạn 2020-2025, xã đã tuyên truyền, vận động được các tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây dựng nhà cho 53 hộ gia đình với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ xã còn triển khai hiệu quả phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, MTTQ và các đoàn thể đã thực hiện tốt công tác chăm lo tết cho Nhân dân, nhất là người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, người yếu thế trong xã hội; ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thiệu Trung Nguyễn Thị Tú, cho biết: "Trong quá trình triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, MTTQ xã và các tổ chức thành viên luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thường xuyên phối hợp với ban công tác mặt trận thôn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân. Qua đó, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền những vấn đề phát sinh, tạo sự đồng thuận và hưởng ứng rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân”.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” được Ủy ban MTTQ xã Thiệu Trung triển khai bằng nhiều cách làm cụ thể thiết thực. Riêng trong năm 2025, Nhân dân trong xã đã tự nguyện hiến 2.000m2 đất, đóng góp công sức, kinh phí xây dựng 1,7km đường bê tông, 1,9km đường nội đồng, 4km mương tiêu thoát nước, 5km đường trải thảm nhựa Asphalt. Cùng với đó là lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng, vẽ hơn 1.600m2 bích họa, trồng 4km đường hoa, 2km hàng rào xanh. Nhà văn hóa thôn được đầu tư mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất, lắp đặt dụng cụ thể thao, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, văn hóa, thể dục - thể thao của người dân.

Phong trào vệ sinh môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn, khu dân cư đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội... tiếp tục được duy trì thường xuyên. Các tổ chức thành viên của MTTQ tiếp tục phát huy tốt vai trò trong các phong trào thi đua như: “5 không, 3 sạch”, “Trồng hoa thay thế cỏ dại” của Hội LHPN xã; “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”; “Cựu chiến binh gương mẫu”; “Thanh niên tình nguyện”... được diễn ra sôi nổi, rộng khắp, góp phần khơi dậy, động viên tinh thần lao động sáng tạo cũng như ý chí tự lực, tự cường trong các tầng lớp Nhân dân. Nhờ đó diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao.

MTTQ xã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân sự thường xuyên thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Hiện nay, toàn xã có 34/34 thôn có tổ hòa giải với 128 hòa giải viên; 34/34 thôn có tổ tự quản về an ninh trật tự. Do đó, nhiều vụ việc mâu thuẫn trong Nhân dân đã được giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, góp phần ổn định an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Những kết quả đạt được đã khẳng định vai trò nòng cốt của Ủy ban MTTQ xã Thiệu Trung trong việc khơi dậy lòng dân, sức dân, tạo động lực quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: Trung Hiếu