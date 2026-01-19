Mời bạn đón đọc Báo Thanh Hóa Hằng tháng số 234 (tháng 01/2026)

Hotline: 0822.173.636   |

(Baothanhhoa.vn) - Báo Thanh Hóa Hằng tháng số 234 (tháng 01/2026) phát hành ngày 20/01/2026 gửi tới bạn đọc các thông tin về thời sự - chính trị, đời sống – xã hội, văn hóa – thể thao, phản ánh toàn diện những chuyển động nổi bật của tỉnh trong tháng đầu năm.

Báo Thanh Hóa Hằng tháng số 234 (tháng 01/2026) phát hành ngày 20/01/2026 gửi tới bạn đọc các thông tin về thời sự - chính trị, đời sống – xã hội, văn hóa – thể thao, phản ánh toàn diện những chuyển động nổi bật của tỉnh trong tháng đầu năm.

Chính sách và cuộc sống

-Tăng lương tối thiểu vùng, tăng sự phát triển bền vững (Phan Vân)

Chính trị - Kinh tế - Xã hội

-Quan điểm hạnh phúc của Đảng (Chi Anh)

-Xây dựng “tấm khiên” tư tưởng (Nguyễn Hường)

-Chuyên đề: Đón gió vươn cao (Thùy Dương, Nguyễn Hường, Hương Thảo)

-Rộng mở đường về quê Thanh (Thùy Dương)

Khách mời

-Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa, Phó Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Tuấn: Định vị và lan tỏa bản sắc doanh nhân trẻ xứ Thanh trong kỷ nguyên mới (Hương Thảo thực hiện)

Tác giả tác phẩm

-Nhà văn Ngân Hằng và những trang viết về phụ nữ (Nguyên Linh)

Văn hóa - Lịch sử - Du lịch

-Danh thắng Kim Sơn – nơi hội tụ vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa (Nguyễn Anh)

-Một ngày ở Gia Miêu (Kiều Huyền)

-Đền Đức Thánh Cả - tín ngưỡng văn hóa độc đáo của Nhân dân (Thanh Hương)

Sáng tác

-Người trông giữ giấc mơ (Truyện ngắn của Lương Đình Khoa)

Muôn mặt cuộc sống

-Nghệ nhân cây cảnh đất Hợp Tiến (Bảo Anh)

Sức khỏe - Ẩm thực

-Bánh nhè – Thức quà vặt độc đáo của ẩm thực xứ Thanh (Hoàng Linh)

Khám phá xứ Thanh

-Khám phá di tích khảo cổ học Mái Đá Điều (Thanh Thủy)

Ký ức mùi và vị

-Mùa hoa trên nương (Mai Hương)

Góc ảnh

-Làng hoa Đông Cương tất bật chăm vụ tết (Khắc Công thực hiện)

Thơ: Nguyễn Trọng Đồng, Hoàng Quốc Cảnh, Bùi Khắc Viên, Cao Nguyên Quyền, Trần Huỳnh...

H.T (tổng hợp)

