Mời bạn đón đọc Báo Thanh Hóa Hằng tháng số 234 (tháng 01/2026)
Báo Thanh Hóa Hằng tháng số 234 (tháng 01/2026) phát hành ngày 20/01/2026 gửi tới bạn đọc các thông tin về thời sự - chính trị, đời sống – xã hội, văn hóa – thể thao, phản ánh toàn diện những chuyển động nổi bật của tỉnh trong tháng đầu năm.
Chính sách và cuộc sống
-Tăng lương tối thiểu vùng, tăng sự phát triển bền vững (Phan Vân)
Chính trị - Kinh tế - Xã hội
-Quan điểm hạnh phúc của Đảng (Chi Anh)
-Xây dựng “tấm khiên” tư tưởng (Nguyễn Hường)
-Chuyên đề: Đón gió vươn cao (Thùy Dương, Nguyễn Hường, Hương Thảo)
-Rộng mở đường về quê Thanh (Thùy Dương)
Khách mời
-Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa, Phó Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Tuấn: Định vị và lan tỏa bản sắc doanh nhân trẻ xứ Thanh trong kỷ nguyên mới (Hương Thảo thực hiện)
Tác giả tác phẩm
-Nhà văn Ngân Hằng và những trang viết về phụ nữ (Nguyên Linh)
Văn hóa - Lịch sử - Du lịch
-Danh thắng Kim Sơn – nơi hội tụ vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa (Nguyễn Anh)
-Một ngày ở Gia Miêu (Kiều Huyền)
-Đền Đức Thánh Cả - tín ngưỡng văn hóa độc đáo của Nhân dân (Thanh Hương)
Sáng tác
-Người trông giữ giấc mơ (Truyện ngắn của Lương Đình Khoa)
Muôn mặt cuộc sống
-Nghệ nhân cây cảnh đất Hợp Tiến (Bảo Anh)
Sức khỏe - Ẩm thực
-Bánh nhè – Thức quà vặt độc đáo của ẩm thực xứ Thanh (Hoàng Linh)
Khám phá xứ Thanh
-Khám phá di tích khảo cổ học Mái Đá Điều (Thanh Thủy)
Ký ức mùi và vị
-Mùa hoa trên nương (Mai Hương)
Góc ảnh
-Làng hoa Đông Cương tất bật chăm vụ tết (Khắc Công thực hiện)
Thơ: Nguyễn Trọng Đồng, Hoàng Quốc Cảnh, Bùi Khắc Viên, Cao Nguyên Quyền, Trần Huỳnh...
H.T (tổng hợp)
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu