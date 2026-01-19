Mời bạn đón đọc Báo Thanh Hóa Hằng tháng số 234 (tháng 01/2026)

Đón gió vươn cao (Bài 1): Anh hùng trên vùng đất ngọt Người tốt 14:30 20/01/2026 (Baothanhhoa.vn) - Hành trình 40 năm đổi mới của đất nước ta đã trải qua năm tháng “dò đường” đến xác định quan niệm đúng đắn và có bước đi thích hợp. Trong quá trình đổi mới vừa thách thức, vừa cam go ấy, những quan điểm, chủ trương, chính sách, thể chế về phát triển...

Người trông giữ giấc mơ Báo hằng tháng 11:00 20/01/2026 (Baothanhhoa.vn) - 1. Chiều buông, không gian thư viện cũ kỹ trở nên huyền ảo và đầy chất thơ. Những tia nắng cuối cùng của ngày như những lưỡi kiếm ánh sáng mỏng manh, xuyên qua ô cửa kính vỡ một góc, cắt thành những dải màu hổ phách nhảy múa trên sàn gỗ. Chúng không...

Xây dựng “tấm khiên” tư tưởng Xây dựng Đảng 09:02 20/01/2026 (Baothanhhoa.vn) - Đảng ta với Nhân dân ta có mối quan hệ như máu thịt. Dân tin vào Đảng, Đảng ngày càng thể hiện bản lĩnh, năng lực và sức mạnh của mình. Đó vừa là chân lý vừa là niềm tin bất diệt.

Tỏa sáng trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng Việt Nam tiến bước vào kỷ nguyên mới Tin tức Đại hội 08:42 20/01/2026 (Baothanhhoa.vn) - Trong bản hòa ca rộn ràng đón chào xuân mới, xuân của đất trời, xuân của lòng người đang cùng hòa quyện. Mùa xuân của 40 năm đổi mới (1986-2026) đã mang lại những “trái ngọt” to lớn cho đất nước. Những kỳ tích mang tầm thời đại đã kiến tạo nên cơ đồ...