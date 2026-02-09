Hotline: 0822.173.636   |

Mở đầu chuỗi chương trình hiến máu tình nguyện ngành Y tế tỉnh Thanh Hóa năm 2026

Tô Hà
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 9/2, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Sở Y tế phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức lễ khai mạc Ngày hội hiến máu tình nguyện khai xuân với chủ đề “Giọt hồng Blouse trắng năm 2026”.

Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình hiến máu tình nguyện ngành Y tế tỉnh Thanh Hóa năm 2026, nhằm hưởng ứng Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân hồng 2026.

Ngay trong ngày khai mạc, đông đảo cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế đến từ các bệnh viện, trung tâm y tế, đơn vị trực thuộc ngành Y tế đã tích cực tham gia hiến máu.

Các đồng chí lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tham gia hiến máu tình nguyện.

Chia sẻ tại ngày hội, BSCKII Mai Thị Dương, Bệnh viện Y dược cổ truyền Thanh Hóa cho biết: "Là cán bộ đang công tác trong ngành Y tế, tôi hiểu mỗi đơn vị máu cho đi là thêm một cơ hội sống cho người bệnh. Đây không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp mà còn là tình cảm, là sự sẻ chia của những người làm công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Tôi mong muốn phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục được lan tỏa, để có thêm những mùa xuân sẻ chia bắt đầu từ những giọt máu nghĩa tình, thêm những yêu thương và những nụ cười rạng rỡ của người bệnh".

Không khí ngày hội diễn ra sôi nổi, ấm áp và tràn đầy tinh thần sẻ chia, như những “giọt hồng” mang theo yêu thương, góp phần bổ sung nguồn máu quý giá phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh trong dịp Tết.

Đây là sự kiện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm chuẩn bị nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thời điểm nhu cầu máu tại các cơ sở y tế thường tăng cao trong khi nguồn dự trữ lại khan hiếm. Ngày hội diễn ra từ ngày 9/2 đến ngày 25/2/2026, với mục tiêu tiếp nhận khoảng 1.762 đơn vị máu an toàn, phục vụ công tác cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

