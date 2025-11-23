Máy bay Mi-17 mang theo 1,5 tấn lương thực, thực phẩm hỗ trợ nhân dân vùng lũ

Hotline: 0822.173.636   |

Vào 7 giờ 32 phút ngày 23/11, máy bay Mi-17 của Trung đoàn 930 tại sân bay Phù Cát cất cánh, mang theo 1,5 tấn lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm để hỗ trợ nhân dân các vùng bị cô lập do mưa lũ.

Sáng 23/11, Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không-Không quân) tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng bay cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk.

Theo ghi nhận, nhiều khu vực của hai tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk vẫn đang mưa lớn, nước dâng nhanh, nhiều khu dân cư bị cô lập, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của nhân dân.

Ngay khi nhận nhiệm vụ từ Quân chủng Phòng không-Không quân, Sư đoàn 372 đã lệnh cho Trung đoàn 930 chuẩn bị trực thăng và lực lượng cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng bay cứu trợ nhân dân các tỉnh khu vực miền Trung.

Với tinh thần khẩn trương, nhanh chóng, kịp thời, vào 7 giờ 32 phút ngày 23/11, máy bay Mi-17 của Trung đoàn 930 tại sân bay Phù Cát đã cất cánh, mang theo 1,5 tấn lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết gồm lương khô, bánh, sữa, nước uống, áo phao... để hỗ trợ nhân dân các vùng bị cô lập do mưa lũ tại khu vực Tuy An Đông, Tuy An Tây, Sân vận động Long Thăng của tỉnh Đắk Lắk.

Dự kiến sau khi hoàn thành chuyến thứ nhất, Trung đoàn 930 sẽ tiếp tục làm công tác chuẩn bị để thực hiện chuyến bay thả hàng cứu trợ đợt 2 để giúp nhân dân các vùng còn bị cô lập do mưa lũ tại phường Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk./.

Theo TTXVN

