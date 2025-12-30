Liên Việt khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo chứng chỉ uy tín với 5 cơ sở trên toàn quốc

Trong bối cảnh nhu cầu học tập và bổ sung chứng chỉ hành nghề ngày càng gia tăng, việc lựa chọn một đơn vị đào tạo uy tín trở thành yếu tố then chốt đối với nhiều học viên. Không chỉ cần chương trình bài bản, người học còn quan tâm đến giá trị pháp lý của chứng chỉ và chất lượng hỗ trợ sau khóa học. Với định hướng đào tạo thực tiễn và mạng lưới hoạt động rộng khắp, Liên Việt đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo chứng chỉ đáng tin cậy, đồng hành cùng hàng nghìn học viên trên cả nước trong hành trình nâng cao năng lực và phát triển sự nghiệp.

Giới thiệu về hệ sinh thái Giáo dục Liên Việt

Thành lập từ năm 2016, Liên Việt đã không ngừng mở rộng và hoàn thiện hệ sinh thái đào tạo, tập trung vào các chương trình chứng chỉ phục vụ trực tiếp cho công việc và định hướng nghề nghiệp lâu dài. Các khóa học được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế của xã hội, bám sát quy định của các cơ quan quản lý nhà nước và xu hướng phát triển nguồn nhân lực.

Một trong những điểm mạnh nổi bật của Liên Việt là sự đa dạng trong danh mục đào tạo. Trung tâm triển khai nhiều chương trình chứng chỉ thuộc các lĩnh vực như giáo dục, hành chính – quản lý nhà nước, du lịch, đấu thầu, nghiệp vụ chuyên môn và các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn. Điều này giúp học viên dễ dàng lựa chọn khóa học phù hợp với mục tiêu cá nhân, từ bổ sung hồ sơ pháp lý đến nâng cao năng lực chuyên môn.

Bên cạnh nội dung đào tạo, Liên Việt chú trọng chuẩn hóa quy trình tổ chức lớp học, từ tư vấn đầu vào, xây dựng lộ trình học đến hỗ trợ học viên hoàn thiện hồ sơ sau khóa học. Cách tiếp cận đồng bộ này mang lại trải nghiệm học tập thuận tiện và hiệu quả cho người học ở nhiều độ tuổi và ngành nghề khác nhau.

Liên Việt khẳng định thương hiệu đào tạo uy tín trên toàn quốc với 5 cơ sở đào tạo trên toàn quốc

Hiện nay, Liên Việt sở hữu hệ thống 5 cơ sở đào tạo trải dài trên toàn quốc, tạo điều kiện thuận lợi cho học viên ở nhiều khu vực tiếp cận chương trình học chất lượng. Mỗi cơ sở đều được đầu tư về cơ sở vật chất và đội ngũ hỗ trợ, đảm bảo trải nghiệm học tập đồng bộ. Dưới đây là thông tin chi tiết về 5 cơ sở đào tạo của Liên Việt, được phân chia theo khu vực:

Cơ sở 1: Trụ sở Đống Đa – Hà Nội

Địa chỉ: Số 15, ngõ 167 Tây Sơn, Phường Quang Trung (Khu vực Kim Liên), Quận Đống Đa, Hà Nội.

Đặc điểm: Không gian học tập yên tĩnh, tách biệt khỏi sự ồn ào của phố chính nhưng vẫn rất dễ tìm. Hệ thống phòng học được trang bị đầy đủ máy chiếu, điều hòa và thiết bị hỗ trợ giảng dạy hiện đại.

Hotline: 0962.780.856

Cơ sở 2: Trung tâm Cầu Giấy – Hà Nội

Địa chỉ: Số 87 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Đặc điểm: Cơ sở vật chất khang trang, phòng học rộng rãi, đáp ứng được các lớp học có số lượng học viên lớn. Đội ngũ quản lý lớp chuyên nghiệp, hỗ trợ học viên tối đa về thủ tục hồ sơ ngay tại chỗ.

Hotline: 0966.537.150

Cơ sở 3: Chi nhánh Bình Thạnh – TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 11 Nguyễn Văn Thương (đường D1 cũ), Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.

Đặc điểm: Môi trường học tập năng động, cập nhật nhanh các chương trình đào tạo mới nhất theo nhu cầu thị trường phía Nam. Thuận tiện cho học viên từ Quận 2, Thủ Đức và Phú Nhuận di chuyển đến học tập.

Hotline: 0819.163.111

Cơ sở 4: Chi nhánh Quận 10 – TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 352 đường Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, TP. HCM.

Đặc điểm: Phòng học được thiết kế tiêu chuẩn, có hệ thống máy tính cấu hình cao phục vụ các khóa học tin học và thi thử chứng chỉ. Lịch học linh hoạt (có lớp tối và cuối tuần) phù hợp cho người đi làm và sinh viên.

Hotline: 0819.163.111

Cơ sở 5: Chi nhánh Hải Châu – Đà Nẵng

Địa chỉ: 72 Nguyễn Văn Linh, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Đặc điểm: Đây là trung tâm đào tạo trọng điểm của Liên Việt tại miền Trung, phục vụ học viên từ các tỉnh lân cận như Quảng Nam, Thừa Thiên Huế. Cơ sở hạ tầng đạt chuẩn văn phòng hạng A, mang lại trải nghiệm học tập chuyên nghiệp và thoải mái.

Hotline: 0962.780.856

Liên Việt với định hướng đào tạo thực tiễn, hệ thống cơ sở rộng khắp và chương trình học chuẩn hóa, đang ngày càng khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo chứng chỉ uy tín, đồng hành cùng học viên trên con đường phát triển nghề nghiệp lâu dài.

Danh mục chứng chỉ đa dạng, phục vụ nhiều nhóm học viên

Hiện nay, Liên Việ t triển khai nhiều chương trình đào tạo chứng chỉ được đông đảo học viên quan tâm. Trong đó có thể kể đến các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ quản lý nhà nước, chứng chỉ đấu thầu, chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch và nhiều chương trình đào tạo ngắn hạn khác.

Mỗi chương trình đều được xây dựng theo mục tiêu rõ ràng, hướng đến việc hỗ trợ học viên đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp và hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo đúng quy định. Nhờ cách tiếp cận linh hoạt, Liên Việt phù hợp với nhiều đối tượng học viên, từ sinh viên mới ra trường, người đang đi làm đến các cá nhân có nhu cầu chuyển hướng hoặc phát triển nghề nghiệp.

