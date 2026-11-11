Liên hợp quốc cảnh báo biến đổi khí hậu có thể gây thiệt hại tương đương 10% GDP toàn cầu

Theo báo cáo công bố mới đây, Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) cảnh báo nếu nhiệt độ toàn cầu tăng 3°C so với thời kỳ tiền công nghiệp, thiệt hại kinh tế có thể tương đương 10% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu. Đáng chú ý, các quốc gia thu nhập thấp, đặc biệt là những nước nằm gần đường Xích đạo, có thể phải đối mặt với mức tổn thất lên tới 17% GDP.

Theo báo cáo, năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn khoảng 1,4°C so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp. Giai đoạn 2015-2025 cũng ghi nhận 11 năm nóng nhất từng được quan trắc. Xu hướng này cho thấy thế giới đang đứng trước nguy cơ vượt mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp theo Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

UNCTAD nhấn mạnh những tác động kinh tế của biến đổi khí hậu không còn là nguy cơ xa trong tương lai mà đã và đang hiện hữu. Nếu mức tăng nhiệt độ toàn cầu chạm ngưỡng 3°C, thiệt hại kinh tế có thể tương đương 10% GDP toàn cầu. Đối với các quốc gia thu nhập thấp nằm gần đường Xích đạo, tỷ lệ này có thể lên tới 17% GDP. Sự chênh lệch trên phản ánh mức độ dễ bị tổn thương cao hơn của những nền kinh tế có nguồn lực hạn chế trong ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trước những rủi ro ngày càng gia tăng, UNCTAD kêu gọi các quốc gia đẩy nhanh thực hiện những cam kết về khí hậu, đồng thời tăng cường hợp tác thương mại nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các công nghệ phục vụ giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Báo cáo cũng chỉ ra những cơ hội kinh tế đang mở ra từ quá trình chuyển đổi sang các ngành công nghiệp phát thải thấp và phát triển bền vững. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu toàn cầu các mặt hàng thuộc chuỗi giá trị năng lượng Mặt Trời và năng lượng gió đã vượt 1.800 tỷ USD trong năm 2025, với tốc độ tăng trưởng cao hơn so với nhiều ngành sản xuất chế tạo khác.

Những cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) đang diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ. Các đánh giá quốc tế cho thấy khoảng cách giữa những cam kết về khí hậu và hành động thực tế vẫn còn lớn, đòi hỏi các quốc gia phải tăng tốc cắt giảm phát thải, đầu tư vào năng lượng sạch và củng cố năng lực thích ứng trước những biến động khí hậu ngày càng khó lường.

Vân Bình