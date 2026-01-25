Libya ký thỏa thuận phát triển dầu mỏ 25 năm với TotalEnergies và ConocoPhillips

Trong một tuyên bố ngày 24/1 Thủ tướng Libya Abdulhamid al-Dbeibah cho biết, Libya đã ký thỏa thuận phát triển dầu mỏ có thời hạn 25 năm với Tập đoàn năng lượng TotalEnergies của Pháp và Công ty ConocoPhillips của Mỹ, với tổng vốn đầu tư do nước ngoài tài trợ vượt 20 tỷ USD.

Tập đoàn dầu khí TotalEnergies (Pháp). Ảnh: Reuters.

Thỏa thuận được ký thông qua Công ty Dầu khí Waha, nhằm nâng công suất khai thác dầu của Libya lên tới khoảng 850.000 thùng/ngày. Theo Thủ tướng al-Dbeibah, dự án này dự kiến mang lại nguồn thu ròng hơn 376 tỷ USD cho Libya trong suốt thời hạn hợp đồng.

Waha Oil Company, công ty con của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya (NOC), hiện khai thác trung bình từ 340.000 đến 400.000 thùng dầu mỗi ngày trong điều kiện hoạt động bình thường. Công ty này vận hành 5 mỏ dầu khí chính cùng nhiều mỏ phụ, được kết nối bằng hệ thống đường ống dẫn dầu thô tới cảng Sidra và dẫn khí tới các cơ sở xử lý.

Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Năng lượng và Kinh tế Libya diễn ra tại Tripoli, chính phủ Libya cũng ký biên bản ghi nhớ với Tập đoàn dầu khí Mỹ Chevron, đồng thời đạt được một thỏa thuận hợp tác với Bộ Dầu mỏ Ai Cập. Theo Thủ tướng al-Dbeibah, các thỏa thuận này cho thấy Libya đang tăng cường quan hệ với các đối tác quốc tế lớn và có ảnh hưởng trong lĩnh vực năng lượng toàn cầu.

Libya ký thỏa thuận phát triển dầu mỏ 25 năm với TotalEnergies và ConocoPhillips. Ảnh: Tư liệu.

Cũng tại hội nghị, ông Masoud Suleman, Chủ tịch tạm quyền của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya, cho biết kết quả vòng đấu thầu thăm dò dầu mỏ đầu tiên của nước này sau hơn 17 năm sẽ được công bố vào ngày 11-2 tới.

Libya là một trong những quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn nhất châu Phi và là thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC). Tuy nhiên, môi trường đầu tư tại Libya vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro do tình trạng bất ổn kéo dài kể từ sau năm 2011, khi các tranh chấp giữa các phe phái vũ trang về nguồn thu từ dầu mỏ nhiều lần dẫn đến việc gián đoạn hoạt động khai thác.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.