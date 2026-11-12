LHQ kêu gọi mở tất cả cửa khẩu, khẩn trương đưa hàng cứu trợ vào Gaza

Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của Liên hợp quốc Tom Fletcher mới đây đã kêu gọi mở ngay tất cả các cửa khẩu vào Dải Gaza để tạo điều kiện đưa hàng cứu trợ, đặc biệt là lều trú ẩn và vật dụng thiết yếu phục vụ mùa Đông, đến với người dân đang chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ.

Trong tuyên bố được Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) công bố ngày 11/11, ông Fletcher nhấn mạnh cần chấm dứt tình trạng trì hoãn và mở toàn bộ các cửa khẩu, thay vì chỉ cho phép hàng hóa đi qua một cửa khẩu. Quan chức này đồng thời kêu gọi tạo điều kiện để các tổ chức phi chính phủ hoạt động, bảo đảm thị trường thương mại vận hành, tăng nguồn tài trợ cho kế hoạch cứu trợ và ngăn chặn những đau khổ mà ông cho là có thể dự báo và phòng tránh được.

Ông Fletcher cho biết trong nhiều tháng qua, các cơ quan nhân đạo Liên hợp quốc liên tục cảnh báo về nhu cầu cấp thiết đối với hàng hóa phục vụ mùa Đông tại Gaza. Tuy nhiên, các đối tác quốc tế nhiều lần cho rằng tiến triển sẽ khó đạt được trước khi cuộc bầu cử tại Israel kết thúc. Hiện nay, các tổ chức cứu trợ lại được yêu cầu chờ đợi quá trình thành lập chính phủ mới. Ông Fletcher khẳng định đây không phải là lý do có thể chấp nhận được để tiếp tục trì hoãn các hoạt động nhân đạo.

Danh mục hàng hóa cần được đưa vào Gaza bao gồm lều và vật liệu làm nơi trú ẩn bền vững, quần áo ấm, chăn, đồ dùng ngủ nghỉ và thiết bị sưởi an toàn. Ngoài ra, khu vực này còn cần máy phát điện, nhiên liệu, dầu động cơ, phụ tùng thay thế, thiết bị bơm nước, máy móc thu dọn đống đổ nát và xử lý vật liệu nổ còn sót lại.

Lời kêu gọi được đưa ra sau đợt mưa lớn kéo dài từ tối 6/11 đến cuối tuần qua, gây ngập lụt trên diện rộng, làm hư hại nhiều khu lều trại của người sơ tán và ảnh hưởng đến các cơ sở nhân đạo, trường học cũng như dịch vụ thiết yếu. Theo báo cáo của OCHA ngày 9/11, hơn 26.000 hộ gia đình đã đề nghị hỗ trợ do nơi trú ẩn hoặc tài sản bị hư hại. Hơn 6.000 nơi trú ẩn của các gia đình được báo cáo đã bị phá hủy và khoảng 17.400 nơi khác bị hư hại. Một số người, trong đó có trẻ em, đã thiệt mạng trong các vụ việc liên quan đến mưa lũ và sạt lở.

Trước nguy cơ thời tiết mùa Đông tiếp tục gây thêm khó khăn cho người dân Gaza, Liên hợp quốc nhấn mạnh việc bảo đảm tiếp cận nhân đạo và đưa kịp thời các vật tư thiết yếu vào khu vực này có ý nghĩa cấp bách, nhằm hạn chế những thiệt hại có thể phòng tránh đối với dân thường.

Vân Bình