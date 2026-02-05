LHQ kêu gọi chấm dứt lệnh bao vây cấm vận đối với Cuba

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ mới đây, người phát ngôn Liên hợp quốc (LHQ) Stephane Dujarric cho biết Cơ quan này đang theo dõi sát tình hình nhân đạo tại Cuba và bày tỏ quan ngại trước những khó khăn mà Havana đang đối mặt, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung năng lượng gặp nhiều thách thức.

Người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric. Ảnh: Balkanweb.

Ông Dujarric ngày 4/2 cho biết, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres lo ngại tình hình nhân đạo tại Cuba có thể trở nên nghiêm trọng hơn nếu các nhu cầu thiết yếu, trong đó có nhiên liệu, không được đáp ứng đầy đủ. Ông tái khẳng định trong nhiều thập kỷ qua, Đại hội đồng LHQ đã nhiều lần kêu gọi chấm dứt lệnh bao vây cấm vận mà Mỹ áp đặt đối với Cuba. Tổng thư ký LHQ kêu gọi tất cả các bên thúc đẩy đối thoại và tôn trọng luật pháp quốc tế.

Cũng trong ngày 4/2, Thứ trưởng Ngoại giao Alexander Pankin đã bày tỏ sự ủng hộ và đoàn kết không lay chuyển của Moscow đối với Havana trong cuộc gặp với Đại sứ Cuba tại Nga, ông Enrique Orta Gonzalez. Hai bên đã trao đổi về các vấn đề trọng tâm trong việc thúc đẩy quan hệ song phương, bao gồm hợp tác văn hóa, nhân đạo và phối hợp hành động trên các diễn đàn quốc tế.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí hiểu biết lẫn nhau và thể hiện mối quan hệ đối tác chiến lược chặt chẽ giữa hai nước, trong bối cảnh Cuba đang chịu áp lực kinh tế và quân sự chưa từng có.

Cùng ngày, Đại sứ Nga tại Cuba Viktor Coronelli khẳng định Nga sẽ tiếp tục cung cấp dầu cho Cuba, tiếp nối các đợt hỗ trợ năng lượng đã được triển khai trong những năm gần đây, đồng thời nhấn mạnh tới vai trò của hợp tác năng lượng trong quan hệ song phương.

Nền kinh tế Cuba đang gặp nhiều khó khăn do các lệnh trừng phạt kéo dài và hạn chế trong tiếp cận nguồn tài chính quốc tế. Ảnh: AFP.

Những tuyên bố của phía Nga được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng sức ép đối với Cuba. Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây cảnh báo khả năng áp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ của bất kỳ quốc gia nào cung cấp dầu cho Cuba.

Cuba vốn phụ thuộc lớn vào nhập khẩu năng lượng, trong khi nền kinh tế nước này đang gặp nhiều khó khăn do các lệnh trừng phạt kéo dài và hạn chế trong tiếp cận nguồn tài chính quốc tế. Trong bối cảnh đó, sự hỗ trợ của Nga, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, được coi là yếu tố quan trọng giúp Cuba duy trì hoạt động kinh tế – xã hội thiết yếu.

Ngọc Liên

Nguồn: Tass/Reuters.