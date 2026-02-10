Lấy người dân là trung tâm phục vụ

Quảng Phú là phường có dân số đông nên lượng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) nhiều. Để không làm chậm trễ quy trình giải quyết TTHC đối với tổ chức, công dân, phường Quảng Phú đã triển khai đồng bộ cả 6/6 lĩnh vực cải cách hành chính, tạo nhiều dấu ấn trong thực hiện.

Công chức Trung tâm PVHCC phường Quảng Phú hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến.

Những ngày thứ 7, chủ nhật cuối năm 2025, cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) phường Quảng Phú đã xuống tận nhà văn hóa phố Quyết Thắng, phố Thịnh Vạn và phố Thành Mai để tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân nộp hồ sơ giải quyết TTHC. Đây là 3 phố xa trung tâm PVHCC phường nên mỗi lần cần giải quyết TTHC, người dân phải đi lại khá xa. Để nâng cao chất lượng phục vụ người dân sau sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, nhất là các đối tượng yếu thế và người cao tuổi, cán bộ, công chức trung tâm PVHCC phường đã về tận các phố để hỗ trợ người dân.

Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC phường Quảng Phú Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Dù chúng tôi mới triển khai được ở 3 phố, nhưng người dân đánh giá rất cao việc làm này. Bởi lâu nay, khi lên trực tiếp trung tâm, nhiều người dân không mang đầy đủ giấy tờ nên phải đi lại nhiều lần rất mất công. Nhưng sau khi về các phố tuyên truyền, hướng dẫn, người dân đã hiểu vì sao phải cài đặt VNeID, vì sao phải thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt, để tạo thuận lợi nhất cho người dân, trung tâm đã phối hợp với Công an phường cài đặt ứng dụng VNeID mức độ 2 cho những người chưa cài đặt, đồng thời hỗ trợ giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền của công an rất nhanh chóng”.

Trong quá trình thực hiện, Trung tâm PVHCC phường Quảng Phú đã niêm yết công khai bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của phường tại nhà văn phố cho người dân theo dõi và để các tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến mà không cần đến trung tâm PVHCC phường. “Với ý nghĩa đó, năm 2026, Trung tâm PVHCC phường Quảng Phú sẽ tiếp tục triển khai ở 51 phố còn lại trên địa bàn phường nhằm nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, từng bước chuyển từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ theo đúng mục tiêu xuyên suốt của chính quyền địa phương 2 cấp là gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ”, Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC phường Quảng Phú Lê Thị Thu Hằng chia sẻ.

Từ khi được thành lập và đi vào hoạt động, Trung tâm PVHCC phường Quảng Phú xác định phải thực sự đổi mới vì dân theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Để thực hiện điều này, UBND phường đã ban hành kế hoạch cùng nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, đồng thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, gắn trách nhiệm của cá nhân, tập thể với thực hiện nhiệm vụ được giao. UBND phường cũng thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các phòng chuyên môn, trung tâm PVHCC phường chủ động triển khai các nhiệm vụ theo từng lĩnh vực; sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức ở các vị trí việc làm bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng quy định; quan tâm giải quyết các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân kịp thời và hiệu quả nhất.

Tổng số TTHC đang thực hiện đối với cấp phường, xã hiện nay là 432 thủ tục. Tất cả các thủ tục được phường Quảng Phú cập nhật trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và niêm yết công khai tại trụ sở trung tâm PVHCC phường. Lấy người dân làm trung tâm phục vụ, trung tâm PVHCC phường đã chuẩn hóa, đăng tải đầy đủ các biểu mẫu, thành phần hồ sơ và quy trình xử lý để người dân theo dõi. Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin cũng được phường quan tâm đầu tư đồng bộ. Hiện nay, 100% các văn bản đã thực hiện trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số trên môi trường điện tử (trừ các văn bản mật theo quy định); 100% lãnh đạo sử dụng chữ ký số trong chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc. Tại trung tâm PVHCC phường, toàn bộ thông tin, hồ sơ công việc của công dân được tiếp nhận, lưu trữ trên môi trường điện tử và chuyển liên thông qua hệ thống phần mềm quản lý để giải quyết.

Để thúc đẩy nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, trung tâm PVHCC phường thường xuyên phối hợp với phòng văn hóa xã hội, trung tâm cung ứng dịch vụ công đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân. Đồng thời, tạo lập các nhóm zalo hỗ trợ với các thành viên của tổ công nghệ số đóng trên địa bàn tham gia. Anh Nguyễn Văn Trung, phường Quảng Phú cho biết: “Tôi đến thực hiện thủ tục đăng ký lại khai sinh. Đây là thủ tục được miễn phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Được công chức trung tâm PVHCC phường hướng dẫn nộp hồ sơ trên điện thoại, tôi thấy cũng dễ dàng và nhanh chóng. Nộp hồ sơ trực tuyến, tôi có thể theo dõi được toàn bộ quá trình giải quyết hồ sơ và ngày nhận kết quả mà không cần phiếu hẹn như trước nữa”.

“Giống như nhiều địa phương khác trong tỉnh, việc vận hành Trung tâm PVHCC phường Quảng Phú cũng không tránh khỏi một số khó khăn. Nhưng với tinh thần chủ động, sự tâm huyết, trách nhiệm, cán bộ, công chức trung tâm PVHCC phường đã và sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, xây dựng trung tâm thực sự trở thành địa chỉ tin cậy, phục vụ tốt nhất các tổ chức, công dân”, Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC phường Quảng Phú Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

