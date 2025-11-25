Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Bộ trưởng Tình báo Iran cáo buộc Mỹ và Israel âm mưu ám sát lãnh tụ tối cao Khamenei

Thu Uyên
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Theo hãng thông tấn ISNA, bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib đã lên tiếng cáo buộc Mỹ và Israel từng lên kế hoạch ám sát lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, với mục tiêu gây bất ổn chính trị tại Iran.

Bộ trưởng Tình báo Iran cáo buộc Mỹ và Israel âm mưu ám sát lãnh tụ tối cao Khamenei

Theo hãng thông tấn ISNA, bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib đã lên tiếng cáo buộc Mỹ và Israel từng lên kế hoạch ám sát lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, với mục tiêu gây bất ổn chính trị tại Iran.

Bộ trưởng Tình báo Iran cáo buộc Mỹ và Israel âm mưu ám sát lãnh tụ tối cao Khamenei

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: AP.

Ông Khatib tuyên bố: “Đối thủ đã nhiều lần nhắm tới lãnh tụ tối cao, khi bằng các âm mưu ám sát, khi bằng các cuộc tấn công có chủ đích. Mục tiêu là tạo ra sự rối loạn trong nước”.

Tuy nhiên, trong tuyên bố của mình, ông Khatib không đề cập tới một kế hoạch ám sát cụ thể nào.

Trước đây, Tehran hiếm khi công khai nhắc tới nguy cơ đối với nhà lãnh tụ Khamenei, đặc biệt trước cuộc xung đột 12 ngày xảy ra vào tháng 6. Ông Khatib cũng cho biết chính phủ Israel đang đối mặt với các hoạt động gián điệp của Iran thâm nhập sâu vào các cơ quan quân sự và an ninh của Tel Aviv.

Ông Khatib nhấn mạnh: “Israel gần đây đã bắt giữ một sĩ quan không quân làm điệp viên cho Iran. Đây không phải trường hợp duy nhất. Tehran đã thu thập được nhiều thông tin liên quan đến hạt nhân và các tài liệu an ninh nhạy cảm khác.”

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng bác bỏ thông tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump ngăn cản Tel Aviv thực hiện kế hoạch ám sát, nhưng đồng thời khẳng định một cuộc tấn công như vậy “sẽ chấm dứt xung đột”.

Về phía Mỹ, ông Trump từng tuyên bố hồi tháng 6 rằng Washington “biết chính xác nơi trú ẩn của lãnh đạo tối cao Iran” và ông là “mục tiêu dễ dàng, nhưng vẫn an toàn”, đồng thời khẳng định “sẽ không hành động vào lúc này”.

Ông Ayatollah Ali Khamenei, 86 tuổi, giữ vị trí lãnh tụ tối cao của Iran từ năm 1989 và nắm quyền quyết định cuối cùng trong mọi vấn đề chính trị và quân sự của đất nước. Việc Tehran công khai cáo buộc Mỹ và Israel lần này phản ánh mức độ căng thẳng ngày càng leo thang trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh vai trò trung tâm của lãnh tụ Khamenei trong an ninh và chính sách đối ngoại Iran.

Thu Uyên

Nguồn: Israel National News, Middle East Monitor

Tin liên quan:
  • Bộ trưởng Tình báo Iran cáo buộc Mỹ và Israel âm mưu ám sát lãnh tụ tối cao Khamenei
    Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố sẽ trả đũa khốc liệt trước đòn tấn công của Israel

    Lãnh tụ tối cao Iran, Đại Giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei đã cảnh báo Israel và tuyên bố rằng, Tehran sẽ trả đũa một cách khốc liệt trước các cuộc tấn công của Israel. Cảnh báo được Đại Giáo chủ Iran đưa ra trong bối cảnh các đợt không kích qua lại giữa Iran và Israel tiếp diễn xuyên đêm, đánh dấu ngày thứ sáu của cuộc chiến.

  • Bộ trưởng Tình báo Iran cáo buộc Mỹ và Israel âm mưu ám sát lãnh tụ tối cao Khamenei
    Lãnh tụ tối cao Iran gửi cảnh báo hạt nhân tới Mỹ

    Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã có bài phát biểu lên án những yêu cầu của Mỹ đối với chương trình hạt nhân của nước này là “thô lỗ” và “vô liêm sỉ”, đồng thời cáo buộc Washington cố gắng ngăn cản sự tiến bộ và khả năng của Iran.

Từ khóa:

#Iran #Lãnh tụ #Cáo buộc #Tình báo #Âm mưu ám sát #Bất ổn chính trị

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Bước đi thận trọng của Thổ Nhĩ Kỳ với khí đốt Nga

Bước đi thận trọng của Thổ Nhĩ Kỳ với khí đốt Nga

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Bayraktar vừa xác nhận Ankara đã gia hạn thêm một năm các hợp đồng nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga sắp hết hạn, trong bối cảnh quốc gia liên lục địa Á-Âu đang tích cực đa dạng hóa nguồn cung và giảm dần sự...
Thái Lan cảnh báo về nồng độ bụi mịn PM 2.5 tăng cao

Thái Lan cảnh báo về nồng độ bụi mịn PM 2.5 tăng cao

Môi trường
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 4/12, Trung tâm Truyền thông Kiểm soát Ô nhiễm (PCC) thuộc Cục Kiểm soát Ô nhiễm Thái Lan (PCD) cho biết nồng độ bụi mịn PM 2.5 ở Thái Lan đã vượt tiêu chuẩn ở một số khu vực (màu cam), đặc biệt là ở Bangkok và các khu vực lân cận....
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh