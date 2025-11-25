Bộ trưởng Tình báo Iran cáo buộc Mỹ và Israel âm mưu ám sát lãnh tụ tối cao Khamenei

Theo hãng thông tấn ISNA, bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib đã lên tiếng cáo buộc Mỹ và Israel từng lên kế hoạch ám sát lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, với mục tiêu gây bất ổn chính trị tại Iran.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: AP.

Ông Khatib tuyên bố: “Đối thủ đã nhiều lần nhắm tới lãnh tụ tối cao, khi bằng các âm mưu ám sát, khi bằng các cuộc tấn công có chủ đích. Mục tiêu là tạo ra sự rối loạn trong nước”.

Tuy nhiên, trong tuyên bố của mình, ông Khatib không đề cập tới một kế hoạch ám sát cụ thể nào.

Trước đây, Tehran hiếm khi công khai nhắc tới nguy cơ đối với nhà lãnh tụ Khamenei, đặc biệt trước cuộc xung đột 12 ngày xảy ra vào tháng 6. Ông Khatib cũng cho biết chính phủ Israel đang đối mặt với các hoạt động gián điệp của Iran thâm nhập sâu vào các cơ quan quân sự và an ninh của Tel Aviv.

Ông Khatib nhấn mạnh: “Israel gần đây đã bắt giữ một sĩ quan không quân làm điệp viên cho Iran. Đây không phải trường hợp duy nhất. Tehran đã thu thập được nhiều thông tin liên quan đến hạt nhân và các tài liệu an ninh nhạy cảm khác.”

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng bác bỏ thông tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump ngăn cản Tel Aviv thực hiện kế hoạch ám sát, nhưng đồng thời khẳng định một cuộc tấn công như vậy “sẽ chấm dứt xung đột”.

Về phía Mỹ, ông Trump từng tuyên bố hồi tháng 6 rằng Washington “biết chính xác nơi trú ẩn của lãnh đạo tối cao Iran” và ông là “mục tiêu dễ dàng, nhưng vẫn an toàn”, đồng thời khẳng định “sẽ không hành động vào lúc này”.

Ông Ayatollah Ali Khamenei, 86 tuổi, giữ vị trí lãnh tụ tối cao của Iran từ năm 1989 và nắm quyền quyết định cuối cùng trong mọi vấn đề chính trị và quân sự của đất nước. Việc Tehran công khai cáo buộc Mỹ và Israel lần này phản ánh mức độ căng thẳng ngày càng leo thang trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh vai trò trung tâm của lãnh tụ Khamenei trong an ninh và chính sách đối ngoại Iran.

Thu Uyên

Nguồn: Israel National News, Middle East Monitor