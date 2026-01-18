Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Công an Thanh Hóa vì triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Ngày 16/1/2026, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa về thành tích đấu tranh, triệt phá thành công đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia.

Các đối tượng trong vụ án

Nội dung Thư khen nêu rõ: "Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia, bắt khởi tố 29 đối tượng, thu giữ 2 máy tính, 26 điện thoại cùng nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án. Kết quả điều tra xác định các đối tượng đã tuyển dụng hàng trăm nhân viên, xây dựng kịch bản để kêu gọi, lôi kéo người dân đầu tư mua bán tiền ảo qua mạng internet qua đó lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1.000 tỷ đồng của hàng trăm người trên cả nước.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sáng tạo và sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa nói chung, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng An ninh điều tra thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa nói riêng trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về thực hiện Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia.

Thư khen của Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Kết quả đấu tranh khám phá vụ án đã góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, hạn chế thiệt hại tài sản cho Nhân dân, củng cố niềm tin yêu của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Quốc Hương