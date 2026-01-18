Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Công an Thanh Hóa vì triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Quốc Hương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 16/1/2026, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa về thành tích đấu tranh, triệt phá thành công đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia.

Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Công an Thanh Hóa vì triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Ngày 16/1/2026, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa về thành tích đấu tranh, triệt phá thành công đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia.

Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Công an Thanh Hóa vì triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Các đối tượng trong vụ án

Nội dung Thư khen nêu rõ: "Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia, bắt khởi tố 29 đối tượng, thu giữ 2 máy tính, 26 điện thoại cùng nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án. Kết quả điều tra xác định các đối tượng đã tuyển dụng hàng trăm nhân viên, xây dựng kịch bản để kêu gọi, lôi kéo người dân đầu tư mua bán tiền ảo qua mạng internet qua đó lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1.000 tỷ đồng của hàng trăm người trên cả nước.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sáng tạo và sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa nói chung, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng An ninh điều tra thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa nói riêng trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về thực hiện Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia.

Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Công an Thanh Hóa vì triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Thư khen của Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Kết quả đấu tranh khám phá vụ án đã góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, hạn chế thiệt hại tài sản cho Nhân dân, củng cố niềm tin yêu của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Quốc Hương

Từ khóa:

#công an tỉnh Thanh Hóa #Công an Thanh Hóa #Lừa đảo chiếm đoạt tài sản #thư #Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm #Đấu tranh #Thứ trưởng bộ công an #Lãnh đạo #Quốc gia #Phòng chống tội phạm

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã khu vực miền núi giai đoạn 2026-2030

Sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã khu vực miền núi giai đoạn 2026-2030

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 241/QĐ-UBND, phê duyệt Đề án “Sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã khu vực miền núi của tỉnh giai đoạn 2026-2030”.
Đón gió vươn cao (Bài 1): Anh hùng trên vùng đất ngọt

Đón gió vươn cao (Bài 1): Anh hùng trên vùng đất ngọt

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Hành trình 40 năm đổi mới của đất nước ta đã trải qua năm tháng “dò đường” đến xác định quan niệm đúng đắn và có bước đi thích hợp. Trong quá trình đổi mới vừa thách thức, vừa cam go ấy, những quan điểm, chủ trương, chính sách, thể chế về phát triển...
Khi những trái tim chung nhịp yêu thương

Khi những trái tim chung nhịp yêu thương

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Tài chính vi mô (TCVM) là loại hình tổ chức tín dụng vì cộng đồng, hướng tới đối tượng khách hàng là các hộ nghèo, thu nhập thấp, yếu thế, doanh nghiệp vi mô... Chính vì thế, mọi hoạt động, định hướng phát triển TCVM luôn chú trọng, đề cao tinh thần...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh