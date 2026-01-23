Lan tỏa yêu thương tại “Hội chợ Tết nhân ái - Xuân Bính Ngọ 2026”

Chiều 23/1, tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Khuyến học Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa tổ chức Chương trình “Hội chợ Tết nhân ái - Xuân Bính Ngọ 2026”.

Gian hàng với các sản phẩm đa dạng tại Hội chợ Tết nhân ái.

“Hội chợ Tết nhân ái” là hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần động viên, tiếp thêm động lực để các em HSSV có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, đón một cái Tết đầm ấm, đủ đầy hơn.

Hội chợ được tổ chức với nhiều gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm do học sinh, sinh viên (HSSV) thực hiện và sự hỗ trợ của các doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp trao quà cho nhà trường.

Tại chương trình, hơn 130 suất quà và học bổng đã được các doanh nghiệp, tổ chức và nhà hảo tâm trao tặng cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường. Trong đó, Công ty Cổ phần Greenfeed Việt Nam trao học bổng cho HSSV; VNPT Thanh Hóa, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Vinagreen và Công ty Cung ứng nhân lực quốc tế Thành Đô, Công ty TNHH Tân Thanh Phương... đã trao nhiều phần quà Tết ý nghĩa cho HSSV thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên trong học tập.

Các em học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo được nhận quà, học bổng.

Bên cạnh đó, Hội Khuyến học nhà trường đã trao nhiều suất quà cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn, góp phần sẻ chia, động viên các em đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đầm ấm, đủ đầy hơn.

HSSV nhà trường ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trong khuôn khổ chương trình, Công an xã Triệu Sơn cũng đã phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật về an ninh trật tự; HSSV trong nhà trường ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

“Hội chợ Tết nhân ái - Xuân Bính Ngọ 2026” diễn ra trong không khí ấm áp, nghĩa tình, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm của tuổi trẻ và cộng đồng trong việc chăm lo, đồng hành cùng HSSV có hoàn cảnh khó khăn.

Trần Hằng