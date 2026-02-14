Lan tỏa yêu thương đến đoàn viên, người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động (NLĐ) đều có tết, vui tết”, những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Trong đó, chương trình “Tết sum vầy” được triển khai sâu rộng đã trở thành hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn đối với NLĐ.

Tại chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng”, Công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam tổ chức thi gói bánh chưng và thuyết trình trang trí mâm ngũ quả cho công nhân lao động.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền, doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, doanh nghiệp, hướng trọng tâm chăm lo về cơ sở, trực tiếp đến đoàn viên, NLĐ đang làm việc trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp có đông công nhân lao động.

Tại Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam, chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” được tổ chức tại hai chi nhánh Thọ Xuân và Khu Công nghiệp Hoàng Long đã thu hút đông đảo đoàn viên, NLĐ tham gia. Không gian chương trình được trang trí đậm sắc xuân, tạo không khí vui tươi, ấm áp với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc tết cổ truyền như thi gói bánh chưng, trưng bày các gian hàng tết, giao lưu văn nghệ... Thông qua chương trình, ban tổ chức đã trao gần 1.000 suất quà tết cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá trên 500 triệu đồng, góp phần giúp NLĐ giảm bớt khó khăn, yên tâm đón tết.

Là một trong nhiều NLĐ được nhận quà từ chương trình, chị Nguyễn Thị Bình, công nhân Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam cho biết: "Thu nhập của công nhân chủ yếu trang trải cho sinh hoạt hằng ngày nên mỗi dịp tết đến, việc chi tiêu càng trở nên chật vật. Phần quà tết do tổ chức công đoàn và doanh nghiệp trao tặng không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn là sự quan tâm, sẻ chia kịp thời, giúp tôi và nhiều công nhân khác cảm nhận được sự ấm áp, nghĩa tình trong những ngày cuối năm".

Cùng với Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam, Công đoàn Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam cũng đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” cho hơn 2.000 công nhân lao động. Tại đây, đoàn viên, NLĐ không chỉ được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu, mà còn được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Chị Nguyễn Thị Nguyệt, công nhân may mắn trúng giải đặc biệt là một chiếc tủ lạnh trị giá 9 triệu đồng xúc động: “Sau nhiều năm gắn bó với doanh nghiệp và tổ chức công đoàn, món quà là nguồn động viên lớn, giúp tôi thuận lợi hơn trong sinh hoạt, yên tâm lao động, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp”.

Bên cạnh việc trao quà tết, các cấp công đoàn trong tỉnh còn đặc biệt quan tâm hỗ trợ NLĐ xa quê được về quê đón tết. Nhiều công nhân đã được hỗ trợ vé xe hoặc bố trí phương tiện đưa đón về quê ăn tết an toàn, thuận tiện. Anh Phan Công Quý, công nhân Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam cho biết: “Cả năm tôi làm việc xa nhà, mong mỏi lớn nhất mỗi dịp tết là được sum họp cùng gia đình. Sự quan tâm, hỗ trợ của tổ chức công đoàn đã giúp tôi yên tâm hơn, có thêm động lực, niềm tin để lao động và sản xuất”.

Một trong những điểm nhấn của chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” là việc hỗ trợ kinh phí xây dựng “Mái ấm công đoàn”, góp phần hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Chị Nguyễn Thị Hoa, đoàn viên công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam là một trong những trường hợp được hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà ở. Chị Hoa chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, chồng thường xuyên đau ốm, mẹ chồng già yếu, con nhỏ dị tật bẩm sinh, trong khi thu nhập chủ yếu trông chờ vào đồng lương công nhân. Ngôi nhà của gia đình đã bị sập hoàn toàn do ảnh hưởng của cơn bão số 10 vừa qua. Được Quỹ hỗ trợ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động hỗ trợ 45 triệu đồng, tôi có thêm điều kiện xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống. Tôi rất vui và biết ơn sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực của tổ chức công đoàn”.

Nhằm tiếp tục chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, NLĐ trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, người sử dụng lao động, các đối tác đồng hành với tổ chức công đoàn thực hiện hiệu quả chương trình phúc lợi cho đoàn viên và NLĐ. Các hoạt động chăm lo tết tập trung vào NLĐ trực tiếp sản xuất, ưu tiên những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, công nhân xa quê nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón tết, NLĐ ở lại doanh nghiệp làm việc trong dịp tết. Theo đó, dịp Tết Nguyên đán năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao hơn 16.000 suất quà tết và hỗ trợ xây dựng 24 “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá gần 16 tỷ đồng. Tại các công đoàn cơ sở, hàng chục nghìn phần quà tết cũng đã được trao tận tay đoàn viên, góp phần mang đến cho NLĐ một cái tết ấm áp, đủ đầy hơn.

Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” không chỉ là hoạt động chăm lo an sinh xã hội mang ý nghĩa thiết thực mà còn góp phần củng cố niềm tin của đoàn viên, NLĐ đối với tổ chức công đoàn và doanh nghiệp. Qua đó, tạo động lực để NLĐ trở lại làm việc sau tết với tinh thần phấn khởi, hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bài và ảnh: Thanh Huê