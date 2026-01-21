Lần đầu tiên tại Thanh Hóa triển khai phẫu thuật nội soi tai dưới nước

Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh (đóng trên địa bàn phường Đông Tiến) vừa triển khai thành công ca phẫu thuật nội soi tai dưới môi trường nước cho bệnh nhân đầu tiên - một kỹ thuật cao, hiện đại trong điều trị các bệnh lý tai - mũi - họng. Đây là lần đầu tiên kỹ thuật này được thực hiện tại Thanh Hóa, đánh dấu bước tiến mới trong lĩnh vực phẫu thuật tai mũi họng trên địa bàn tỉnh.

Ca phẫu thuật nội soi tai dưới môi trường nước đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh.

Phẫu thuật nội soi tai dưới nước là phương pháp ứng dụng công nghệ nội soi tiên tiến, kết hợp môi trường nước vô trùng trong quá trình can thiệp. Nhờ đó, phẫu thuật viên có thể mở rộng tầm quan sát, thao tác chính xác tại các vị trí giải phẫu nhỏ, sâu và phức tạp trong tai – điều mà phương pháp phẫu thuật truyền thống gặp nhiều hạn chế.

Theo các bác sĩ chuyên khoa tai - mũi - họng, kỹ thuật này mang lại nhiều ưu điểm vượt trội như hạn chế chảy máu, giảm mức độ xâm lấn, bảo tồn tối đa cấu trúc tai, đồng thời rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh. Sau phẫu thuật, người bệnh ít đau, giảm nguy cơ biến chứng và sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh đầu tư hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại nhân lực được đào tạo để làm chủ kỹ thuật mới.

Ca bệnh đầu tiên được áp dụng kỹ thuật này tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh là bệnh nhân nữ, 42 tuổi, ở xã Sao Vàng. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ù tai kéo dài, nghe kém. Sau khi thực hiện khám lâm sàng và làm các xét nghiệm, chụp chiếu cận lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán bị xẹp nhỉ độ IV. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật tạo hình tai giữa typ II có tái tạo xương con, ứng dụng kỹ thuật phẫu thuật nội soi tai dưới môi trường nước. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hết ù tai, thính lực cải thiện rõ rệt.

Bác sĩ Lê Văn Khuê, Phó Trưởng khoa Liên Chuyên khoa, Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh cho biết: “Phẫu thuật nội soi tai dưới môi trường nước giúp chúng tôi kiểm soát tốt hơn trường mổ, đặc biệt trong những ca tổn thương sâu và phức tạp. Môi trường nước giúp hình ảnh rõ nét, thao tác chính xác hơn, từ đó nâng cao hiệu quả và độ an toàn cho người bệnh”.

Thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh sẽ tiếp tục tập trung phát triển thêm nhiều kỹ thuật y học hiện đại, chuyên sâu.

Việc tiên phong triển khai phẫu thuật nội soi tai dưới nước tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn, cùng sự mạnh dạn đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại cũng như định hướng không ngừng đổi mới kỹ thuật của Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh trong công tác khám chữa bệnh. Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh cho biết, thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục cập nhật, ứng dụng các kỹ thuật y học hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng điều trị, giúp người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được tiếp cận với các phương pháp điều trị tiên tiến ngay tại địa phương.

Thuỳ Dung