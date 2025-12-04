Lần đầu tiên Việt Nam ứng dụng hệ thống phẫu thuật nội soi thần kinh hiện đại

Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) vừa đưa vào sử dụng Hệ thống phẫu thuật nội soi thần kinh 4K-ICG-1 thực hiện phẫu thuật thành công cho nhiều ca bệnh phức tạp về u tuyến yên khổng lồ, u sọ hầu, u màng não vùng sàn sọ. Đây là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam trang bị hệ thống phẫu thuật hiện đại này.

Mới đây, nam bệnh nhân N.T.P (57 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) bị u tuyến yên khổng lồ và thị lực suy giảm nghiêm trọng.

Dù bệnh nhân đã đi khám và điều trị nhiều nơi suốt 10 năm nhưng không phát hiện được nguyên nhân từ hệ thần kinh.

Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng đau đầu nhiều, suy tuyến yên và thị lực rất yếu, chỉ còn phân biệt được bóng bàn tay.

Kết quả chụp MRI ghi nhận người bệnh có u tuyến yên kích thước 56mm - thuộc nhóm u tuyến yên khổng lồ, chỉ chiếm 10% trong tổng số các u tuyến yên.

Khối u xâm lấn xoang bướm, xoang hang, chèn ép giao thoa thị giác và hai động mạch cảnh trong.

Tiến sỹ, bác sỹ Trần Thiện Khiêm, Khoa Ngoại thần kinh cho biết đây là một dạng bệnh lý rất phức tạp, có nguy cơ tổn thương nhiều cấu trúc mạch máu - thần kinh quan trọng và tỷ lệ lấy trọn u theo báo cáo y văn ghi nhận tại các trung tâm lớn trên thế giới chỉ chiếm từ 3-40%.

Các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy đã quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi qua đường mũi-xoang bướm. Tuy nhiên, lần này êkíp đã sử dụng Hệ thống phẫu thuật nội soi thần kinh 4K-ICG-1 - công nghệ hiện đại được Bệnh viện Chợ Rẫy đưa vào ứng dụng từ giữa năm 2025.

Hệ thống này có các chức năng chuyên biệt cho phẫu thuật ngoại thần kinh như: thiết kế ống soi nhỏ gọn, chiều dài rút ngắn, chủ yếu sử dụng ống cứng và góc nhìn đa dạng.

“Với trường hợp u khổng lồ như bệnh nhân này, yêu cầu quan trọng nhất là lấy được tối đa khối u nhưng vẫn bảo tồn cuống tuyến yên, tuyến yên lành và hệ thống mạch máu-thần kinh lân cận, đặc biệt là hai động mạch cảnh trong. Với hệ thống mới, khi tiêm thuốc huỳnh quang ICG, mạch máu và các cấu trúc quan trọng sẽ hiện rõ trên màn hình 4K, giúp phẫu thuật viên thuận lợi hơn trong từng thao tác. Nhờ vậy, êkíp đã lấy được gần như toàn bộ khối u, gia tăng hiệu quả của phẫu thuật, từ đó nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân," bác sỹ Trần Thiện Khiêm chia sẻ.

Sau 5 ngày, bệnh nhân tỉnh táo, có thể tự ăn uống, sinh hoạt, chức năng tuyến yên ổn định, thị lực cải thiện rõ rệt và đã được xuất viện, thành công hồi phục sức khỏe sau hơn 10 năm sống chung với bệnh.

Tiến sỹ, bác sỹ Trần Huy Hoàn Bảo, Trưởng Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin u tuyến yên khổng lồ và các bệnh lý u sàn sọ phức tạp luôn là thách thức lớn trong chuyên ngành phẫu thuật thần kinh.

Các khối u thường xâm lấn sâu, liên quan chặt chẽ đến nhiều cấu trúc mạch máu-thần kinh quan trọng. Với các phương tiện trước đây, việc vừa lấy được tối đa khối u, vừa bảo tồn các cấu trúc này đòi hỏi kỹ thuật cao và tiềm ẩn không ít nguy cơ biến chứng.

Với Hệ thống phẫu thuật nội soi thần kinh 4K-ICG, khả năng quan sát trong phẫu trường đã có những thay đổi rõ rệt. Phẫu thuật viên có thể phân biệt ranh giới mô u-mô lành, cuống tuyến yên và mạch máu một cách sắc nét và khách quan hơn.

Đến nay, Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy đã áp dụng Hệ thống phẫu thuật nội soi thần kinh 4K-ICG điều trị thành công cho hơn 30 ca bệnh phức tạp về u tuyến yên khổng lồ, u sọ hầu, u màng não vùng sàn sọ, u sụn xương vùng dốc nền ... giúp tăng tính an toàn và hiệu quả của phẫu thuật, từ đó nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân và kết quả phục hồi sau phẫu thuật của người bệnh được cải thiện rõ rệt./.

Theo TTXVN