Lần đầu tiên có bộ sách giáo dục tài chính cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12

Bộ sách “Giáo dục tài chính” gồm 12 cuốn cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 vừa được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Công ty sách Tân Việt - Nhà sách Tân Việt ra mắt chiều nay, 18/8.

Bộ sách gồm 12 cuốn, cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một bộ sách giáo dục về tài chính cho học sinh theo trình độ học sinh của từng lớp, từng cấp học. Bộ sách do Thạc sỹ Lê Thị Thúy Sen, Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng là tác giả, chủ biên cùng nhóm biên soạn và hội đồng cố vấn là các chuyên gia hàng đầu về tài chính, ngân hàng, kinh tế, luật.

“Môn học” về tài chính

Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, “Giáo dục tài chính” là một bộ sách chuyên đề về “môn học” tài chính học đường toàn diện được thiết kế hệ thống cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và chuẩn mực về kiến thức hệ thống ngân hàng, tài chính của Việt Nam và quốc tế. Cuốn sách được thiết kế theo phương pháp liên môn và tương thích với nền tảng kiến thức của học sinh theo từng khối lớp.

Sách được viết phù hợp với trình độ học sinh ở từng độ tuổi và có văn phong gần gũi, nội dung thực tế, dễ hiểu, dễ áp dụng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bộ sách được cấu trúc theo ba cấp học với nội dung chặt chẽ, khoa học, tạo ra cấu trúc kiến ​​thức hoàn chỉnh, logic về giáo dục tài chính, phù hợp trình độ học sinh từng cấp học và với đặc điểm con người, phong tục, văn hoá Việt Nam đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế (có tham chiếu với khung đánh giá PISA về kiến thức tài chính).

Nội dung sách mỗi lớp được phân chia theo các chủ đề, trong mỗi chủ đề có các bài học với tổng thời lượng ước tính khoảng 35 tiết (tương ứng 1 tiết/tuần), thuận tiện sử dụng khi đưa vào giảng dạy. Xuyên suốt 12 lớp, mỗi bài học được thiết kế thống nhất gồm 4 cấu phần, mỗi cấu phần có chức năng riêng, là các hoạt động học thích hợp phục vụ bài học.

Các ngữ liệu, hình ảnh trong mỗi bài học được chọn lọc công phu, đa dạng, tương thích với hệ thống chủ đề, phản ánh sát những vấn đề thực tiễn của cuộc sống. Cách thể hiện, truyền đạt kiến thức sinh động, gần gũi, giàu tính nhân văn, đậm bản sắc truyền thống và văn hóa Việt Nam.

Bộ sách trang bị kiến thức cơ bản về tài chính cho học sinh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhấn mạnh đây không phải là sách giáo khoa mà là sách tham khảo nhưng Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Nguyễn Tiến Thanh cho hay bộ sách được biên soạn như một chương trình giảng dạy giáo dục tài chính xuyên suốt và liên tục giữa các cấp học, nội dung dễ nhớ, dễ học, dễ hiểu, dễ áp dụng và là học liệu cần thiết để các nhà trường lựa chọn sử dụng dạy buổi 2 cho học sinh.

“Đi kèm với bộ sách còn có bộ tài liệu hướng dẫn để giáo viên các môn khác có thể dạy học sinh, không cần một giáo viên riêng,” ông Thanh nói.

Kỹ năng sinh tồn quan trọng

Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Nguyễn Tiến Thanh cho rằng hiểu biết về tài chính cá nhân được coi là một kỹ năng sinh tồn quan trọng của con người trong xã hội hiện đại.

Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Nguyễn Tiến Thanh phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giáo dục tài chính giúp các em hiểu rõ giá trị của đồng tiền, có khả năng lập kế hoạch và quản lý tài chính cá nhân hiệu quả, hình thành thói quen tiết kiệm, lựa chọn cách chi tiêu thông minh, biết đưa ra các quyết định tài chính sáng suốt, phòng tránh rủi ro. Giáo dục tài chính không chỉ dạy về tiền mà còn dạy cách sống có trách nhiệm, tôn trọng giá trị lao động, biết sẻ chia, hình thành những thói quen tốt.

Nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục tài chính, hầu hết các quốc gia trong nhóm G20 và thành viên OECD (tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế) đã xây dựng, triển khai và thực hiện Chiến lược quốc gia về giáo dục tài chính. Nhiều quốc gia tại khu vực Đông Nam Á đã xây dựng chiến lược giáo dục tài chính từ khá sớm, chẳng hạn như Malaysia, Singapore (2003), Philippines (2008), Indonesia (2013), Thái Lan (2015)...

Tại Việt Nam, “Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó có yêu cầu về giáo dục tài chính, nâng cao năng lực và kiến thức tài chính của người dân. Trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, nội dung về giáo dục tài chính cũng đã được tích hợp trong một số môn học.

Thạc sỹ Lê Thị Thúy Sen chia sẻ về bộ sách. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bộ sách Giáo dục tài chính hướng tới trang bị cho thế hệ trẻ những kiến thức, kỹ năng về tài chính ngay từ những năm tháng trên ghế nhà trường, góp phần tạo ra một thế hệ công dân có năng lực tài chính vững vàng, tự tin vận dụng kiến thức tài chính vào thực tế cuộc sống.

Đây cũng là chia sẻ của Thạc sỹ Lê Thị Thúy Sen, tác giả bộ sách. Theo bà Sen, giáo dục tài chính không chỉ là việc truyền đạt kiến thức khô cứng về tiền bạc, tiết kiệm hay đầu tư mà còn là hành trình gieo những hạt giống nhân văn, nuôi dưỡng thói quen, ứng xử và tạo nên những đức tính tốt đẹp về tài chính.

“Vì vậy, mong muốn và phần thưởng lớn nhất với tác giả và đội ngũ cố vấn, cộng sự là bộ sách được lan tỏa rộng rãi để các em học sinh để góp phần mang lại những điều tốt đẹp về kiến thức tài chính đến cộng đồng, xã hội,” Thạc sỹ Lê Thị Thúy Sen nói./.

