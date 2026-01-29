Làm rõ nguyên nhân, giải pháp khắc phục hậu quả tai nạn giao thông trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45

Chiều 29/1, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo về kết quả điều tra, làm rõ nguyên nhân, các giải pháp khắc phục hậu quả đối với vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 14/1 trên tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, đoạn qua xã Đồng Tiến.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện Cục Cảnh sát giao thông (C08) - Bộ Công an, Khu Quản lý đường bộ I, Cục đường bộ Việt Nam, lãnh đạo các sở, ngành liên quan, chính quyền địa phương nơi xảy ra tai nạn.

Tại hội nghị, Công an tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo đầy đủ diễn biến vụ tai nạn, kết quả điều tra ban đầu và các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Đại diện Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 14/1, tại Km334 +300 cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 thuộc địa phận thôn Nhạ Lọc, xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô khách 15 chỗ và hai xe đầu kéo kéo theo sơ mi rơ moóc đang lưu thông cùng chiều.

Kết quả điều tra xác định, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn là do người điều khiển xe ô tô khách khi chuyển làn không chú ý quan sát, không bảo đảm khoảng cách an toàn, dẫn đến va chạm vào phần sau bên trái của xe đầu kéo phía trước, gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Vụ tai nạn làm 4 người tử vong, 6 người bị thương, 3 phương tiện hư hỏng nặng.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại hội nghị.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, huy động lực lượng phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, ngành y tế tổ chức cứu nạn, cứu hộ, phân luồng giao thông, phòng ngừa nguy cơ cháy nổ và bảo đảm an toàn khu vực.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khẩn trương vào cuộc, tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, làm rõ trách nhiệm các bên liên quan. Ngày 15/1, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”; đến ngày 23/1, tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng gây tai nạn theo quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh cũng thẳng thắn đánh giá, bên cạnh lỗi của người điều khiển phương tiện, vụ việc đặt ra yêu cầu cần rà soát đồng bộ các yếu tố liên quan đến tổ chức giao thông, hạ tầng, công tác cảnh báo và phối hợp thông tin trên tuyến cao tốc.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích nguyên nhân vụ tai nạn dưới góc độ tổng thể, làm rõ ba nhóm yếu tố chính gồm: con người - phương tiện - hạ tầng giao thông.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông (C08), Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông (C08), Bộ Công an cho rằng, về tiêu chuẩn kỹ thuật, tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 cơ bản đáp ứng các yêu cầu thiết kế giai đoạn đầu. Tuy nhiên, cần tiếp tục làm rõ các yếu tố khách quan có thể tác động đến tai nạn như điều kiện thời tiết, tầm nhìn, chất lượng phương tiện, việc tổ chức giao thông tại thời điểm xảy ra sự cố.

C08 đề nghị tỉnh Thanh Hóa rà soát các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đề xuất Bộ Xây dựng ưu tiên dành nguồn lực cải tạo, nâng cấp những khu vực nguy hiểm. C08 đồng thời đề xuất phương án sẽ tổ chức cấm hoặc hạn chế lưu thông khi xuất hiện sương mù dày, tầm nhìn hạn chế nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, C08 nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp thông tin giữa lực lượng chức năng Trung ương và địa phương, bảo đảm khi xảy ra sự cố, thông tin được truyền tải nhanh chóng, chính xác đến chính quyền cơ sở và người dân.

Đại diện Sở Xây dựng Thanh Hóa kiến nghị các cơ quan quản lý Trung ương sớm quan tâm hoàn thiện hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc qua địa bàn tỉnh; nghiên cứu đầu tư hệ thống giao thông thông minh (ITS); đề xuất lắp đặt bổ sung hệ thống chiếu sáng tại các khu vực có nguy cơ cao vào ban đêm; tăng cường biển báo, đèn cảnh báo từ xa; xem xét kéo dài các điểm dừng xe khẩn cấp. Về lâu dài, cần triển khai đầu tư đồng bộ tuyến cao tốc theo đúng quy hoạch, đồng thời nâng cấp hệ thống chiếu sáng trên Quốc lộ 1 và các điểm thường xảy ra tai nạn giao thông.

Lãnh đạo xã Đồng Tiến đề xuất bổ sung đèn tín hiệu, biển cảnh báo.

Các đại biểu cũng đề nghị tiếp tục tăng cường sơn vạch kẻ đường, bổ sung đèn tín hiệu, biển cảnh báo rõ ràng hơn để giúp lái xe dễ nhận biết trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh vai trò của công tác tuyên truyền, đào tạo kỹ năng lái xe trên đường cao tốc, nhất là kỹ năng giữ khoảng cách an toàn, xử lý khi gặp sự cố, dừng xe khẩn cấp và sử dụng thiết bị cảnh báo.

Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chia sẻ sâu sắc với gia đình các nạn nhân, đồng thời khẳng định: Mặc dù tuyến cao tốc thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan Trung ương, nhưng trách nhiệm bảo đảm an toàn giao thông là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, từ Trung ương đến địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kết luận hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Công an tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát giao thông tiếp tục điều tra toàn diện nguyên nhân vụ tai nạn, làm rõ các yếu tố liên quan, bảo đảm xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng pháp luật.

Đồng chí đề nghị Khu Quản lý đường bộ I tổng hợp các bất cập trên tuyến, báo cáo Bộ Xây dựng xem xét giải pháp đầu tư đường gom, điểm dừng xử lý sự cố giao thông, hoàn thiện tổ chức giao thông trên toàn tuyến; đồng thời đánh giá lại phương án tổ chức giao thông, tốc độ khai thác để bảo đảm lưu thông an toàn.

Về công tác thông tin, tuyên truyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền kỹ năng lái xe an toàn trên đường cao tốc, nhất là trong điều kiện thời tiết sương mù, tầm nhìn hạn chế.

Tùng Lâm