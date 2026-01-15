Làm chủ kỹ thuật đặt stent chuyển dòng điều trị túi phình động mạch não kích thước lớn

Các bác sĩ Khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa thực hiện thành công ca can thiệp đặt stent chuyển dòng cho một bệnh nhân nữ mắc túi phình động mạch não kích thước lớn. Đây là kỹ thuật can thiệp hiện đại, chuyên sâu, đòi hỏi trình độ cao của ê kíp y tế cùng hệ thống trang thiết bị tiên tiến, góp phần mở ra hướng điều trị hiệu quả, an toàn cho những trường hợp túi phình mạch não phức tạp.

Bệnh nhân Lương Thị N xuất viện trong niềm vui và hạnh phúc của gia đình và y bác sĩ.

Bệnh nhân là chị Lương Thị N.,39 tuổi ở xã Mường Chanh, nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ nửa đầu bên trái kéo dài, kèm theo chóng mặt, choáng váng và buồn nôn. Các triệu chứng tuy không quá nặng nhưng gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, công việc hằng ngày. Gia đình đã đưa chị đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm khám. Qua chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có túi phình động mạch cảnh trong bên phải kích thước lớn, tiềm ẩn nguy cơ vỡ, có thể dẫn đến xuất huyết não, đột quỵ và đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời. Bệnh nhân được chỉ định nhập viện tại Khoa Thần kinh - Đột quỵ để tiếp tục theo dõi và làm các xét nghiệm chuyên sâu.

Tại đây, các bác sĩ tiến hành chụp mạch máu não số hóa xóa nền (DSA) nhằm khảo sát chi tiết hình thái túi phình. Kết quả cho thấy túi phình động mạch cảnh trong bên phải có kích thước 11 x 8,1 mm, cổ túi rộng 5,6 mm - thuộc nhóm túi phình lớn, cấu trúc phức tạp. Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ đã cân nhắc kỹ lưỡng giữa các phương pháp điều trị hiện có như phẫu thuật kẹp cổ túi phình, nút coil nội mạch và đặt stent chuyển dòng.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Thị Bích, Trưởng khoa Thần kinh - Đột quỵ, với những túi phình có kích thước lớn, cổ rộng, việc phẫu thuật kẹp cổ túi phình gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tổn thương mô não và các mạch máu quan trọng xung quanh. Trong khi đó, phương pháp nút coil truyền thống có nguy cơ trôi coil, gây tắc mạch, dẫn đến nhồi máu não, đặc biệt với các túi phình cổ rộng như trường hợp của bệnh nhân N. Với bệnh nhân Lương Thị N., đặt stent chuyển dòng là giải pháp tối ưu và phù hợp nhất. Phương pháp này giúp thay đổi hướng dòng chảy, giảm lượng máu vào túi phình, thúc đẩy quá trình huyết khối hóa trong túi và hạn chế nguy cơ vỡ.

Stent chuyển dòng (Flow Diverter Stent) là một trong những kỹ thuật can thiệp nội mạch tiên tiến trong điều trị túi phình động mạch não, đặc biệt hiệu quả với các túi phình lớn, cổ rộng hoặc có hình dạng phức tạp. Trong ca can thiệp, các bác sĩ sử dụng hệ thống DSA hiện đại để dẫn đường chính xác. Stent được đưa vào lòng mạch qua đường ống thông nhỏ, đặt tại vị trí cổ túi phình. Khi stent mở ra, dòng máu sẽ được chuyển hướng, giảm áp lực lên túi phình, tạo điều kiện cho quá trình đông máu tự nhiên diễn ra bên trong túi, từ đó làm xẹp túi phình theo thời gian. Quá trình can thiệp diễn ra an toàn, chính xác, không xảy ra biến chứng. Sau thủ thuật, bệnh nhân tỉnh táo, các triệu chứng đau đầu giảm rõ rệt. Sau 5 ngày theo dõi và điều trị, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn định, không ghi nhận biến chứng thần kinh và đã được xuất viện.

Theo các bác sĩ, phương pháp đặt stent chuyển dòng có tỷ lệ điều trị thành công cao, lên tới 90 - 95% đối với các túi phình lớn, khó, giúp giảm đáng kể nguy cơ vỡ túi phình và đột quỵ xuất huyết. Tuy nhiên, đây là kỹ thuật chuyên sâu, đòi hỏi hệ thống trang thiết bị hiện đại (máy DSA), dụng cụ can thiệp chuyên dụng đội ngũ bác sĩ được đào tạo bài bản về can thiệp thần kinh; kinh nghiệm xử lý các tình huống phức tạp trong quá trình thủ thuật và sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa.

Theo các bác sĩ, túi phình động mạch não là tình trạng thành mạch bị giãn, phình ra, tạo thành một “túi” chứa máu. Phần thành mạch tại vị trí này mỏng và yếu, có nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào, đặc biệt khi huyết áp tăng cao, căng thẳng, hoặc gắng sức. Điều nguy hiểm là nhiều trường hợp túi phình tiến triển âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng. Người bệnh chỉ phát hiện khi đã xuất hiện biến chứng như xuất huyết não, đột quỵ. Một số dấu hiệu cảnh báo có thể gặp gồm: đau đầu dữ dội hoặc kéo dài; chóng mặt, buồn nôn; rối loạn thị giác; yếu liệt tay chân; méo miệng, nói khó; rối loạn ý thức... Khi có các biểu hiện trên, người dân cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa thần kinh để được thăm khám, chẩn đoán kịp thời.

Các bệnh lý mạch máu não, trong đó có túi phình động mạch não nếu được phát hiện sớm thì hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả và an toàn. Người dân không nên chủ quan với các triệu chứng đau đầu kéo dài, rối loạn thần kinh. Việc tầm soát sớm giúp giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm, bảo vệ tính mạng.

Việc triển khai thành công kỹ thuật đặt stent chuyển dòng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho thấy năng lực chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ tuyến tỉnh ngày càng được nâng cao, từng bước tiếp cận và làm chủ các kỹ thuật hiện đại ngang tầm với các bệnh viện lớn trong cả nước.

Bài và ảnh: Hà Thu