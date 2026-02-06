Lá chắn số trên trận tuyến chống “giặc lửa” (Bài cuối): Đột phá dịch vụ công - Vì Nhân dân phục vụ

Nếu như Hệ thống truyền tin báo cháy là “mắt thần” bảo vệ sự an toàn trong đời sống, sản xuất, kinh doanh, thì sự đột phá trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC) về PCCC qua Cổng dịch vụ công trực tuyến chính là “chìa khóa” giúp Công an tỉnh Thanh Hóa mở cánh cửa niềm tin, khẳng định bản lĩnh và sự chuyên nghiệp của người chiến sĩ Cảnh sát PCCC .

Với tư duy “lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo”, Công an tỉnh đã thực hiện một cuộc cải cách triệt để, đưa toàn bộ quy trình xử lý hồ sơ lên môi trường điện tử. Trong đó, đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an; tăng cường đối thoại với công dân, doanh nghiệp về công tác PCCC... góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết TTHC. Không còn cảnh người dân phải xếp hàng hay đi lại nhiều lần với những bộ hồ sơ giấy dày cộm; giờ đây, mọi thủ tục từ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu PCCC đến cấp phép vận chuyển hàng nguy hiểm cháy nổ đều được thực hiện xuyên suốt, minh bạch trên không gian mạng.

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tác phong công tác theo hướng chuyên nghiệp, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đã quán triệt cán bộ, chiến sĩ nêu cao trách nhiệm, nắm chắc quy trình giải quyết TTHC, không ngừng cập nhật kiến thức, trau dồi trình độ, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ. Nhờ đó, việc giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công trực tuyến luôn đạt kết quả cao. Chỉ tính riêng trong tháng 0 1/2026, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tiếp nhận 102 hồ sơ, giải quyết và trả kết quả 112 hồ sơ, 100% hồ sơ được trả kết quả trước hạn, không có hồ sơ trễ hạn. Phần lớn hồ sơ thuộc các danh mục: Thẩm duyệt thiết kế về PCCC; kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC; phục hồi hoạt động cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân...

Theo thống kê, 100% hồ sơ TTHC thuộc lĩnh vực PCCC tại Thanh Hóa đều được trả kết quả trước thời hạn quy định. Bằng việc tối ưu hóa quy trình điện tử và ứng dụng chữ ký số, lực lượng chức năng đã rút ngắn được 20% thời gian giải quyết thủ tục so với quy định chung.

Con số ấy không đơn thuần là một phép tính cơ học, mà là “thời gian vàng” quý báu để doanh nghiệp khơi thông nguồn lực, sớm đưa công trình vào vận hành, ổn định sản xuất. Đó chính là sự thấu hiểu, sẻ chia thiết thực của lực lượng Công an đối với những vất vả, lo toan của người dân và doanh nghiệp trong hành trình xây dựng, phát triển kinh tế địa phương.

Với phương châm: đồng bộ, nghiêm túc, đạt hiệu quả rõ nét, Công an tỉnh đã thường xuyên rà soát, đơn giản hóa các TTHC, đề xuất, kiến nghị bổ sung, sửa đổi các quy định về quy trình TTHC không còn phù hợp; chủ động xây dựng quy trình giải quyết TTHC; cập nhật, niêm yết công khai các TTHC trong lĩnh vực PCCC, cố gắng rút ngắn thời gian giải quyết. Cùng với đó, đơn vị phối hợp thực hiện, đăng tải nhiều phóng sự, tin bài tuyên truyền về PCCC trên truyền hình, phát thanh, báo điện tử nhằm giúp người dân kịp thời nắm bắt thông tin, chính sách mới về công tác PCCC.

Việc đẩy mạnh Dịch vụ công trực tuyến tại Thanh Hóa đã giúp “làm sạch” quy trình hành chính, loại bỏ các khâu trung gian và hạn chế tối đa tiêu cực. Qua đó, khẳng định hình ảnh một lực lượng Công an Thanh Hóa bản lĩnh, chuyên nghiệp, luôn đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết. Trong kỷ nguyên số, khi TTHC không còn là rào cản mà trở thành động lực hỗ trợ, niềm tin của nhân dân vào lực lượng Công an càng thêm vững chắc. Đó chính là nền tảng quan trọng để xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương và an toàn bền vững.

Bên cạnh đó, nhờ sự hỗ trợ của các dịch vụ công, việc triển khai các mô hình an toàn tại cơ sở được thực hiện nhanh chóng và đồng bộ. Tính đến nay, toàn tỉnh đã phát động và duy trì hiệu quả 40 “Chợ, siêu thị, TTTM đạt chuẩn về PCCC”; 2.041 “Tổ liên gia an toàn PCCC” và 1.708 “Điểm chữa cháy công cộng”; 261 hệ thống quảng cáo, màn hình khởi động tại các khu vực trọng điểm như Karaoke, siêu thị... đóng vai trò là “cánh tay nối dài” trong việc số hóa nội dung tuyên truyền kỹ năng PCCC.

Việc đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến kết hợp với hệ thống mô hình an toàn cơ sở đã tạo nên một quy trình quản lý khép kín, giúp Thanh Hóa kiểm soát hiệu quả 100% các sự cố cháy nổ ngay từ khi mới phát sinh. Minh chứng cho hiệu quả của lộ trình này là sự chuyển biến về thực tế: Trong năm 2025, toàn tỉnh ghi nhận 12 vụ cháy nhỏ. Nhờ sự phối hợp thông tin nhanh chóng từ các nền tảng số và kỹ năng được tập huấn kỹ lưỡng, lực lượng tại chỗ đã khống chế và dập tắt hoàn toàn các vụ hỏa hoạn này, không để xảy ra cháy lan hay thiệt hại nghiêm trọng.

Sự kết hợp giữa nỗ lực chuyển đổi số và ý thức trách nhiệm của Nhân dân đang tạo ra một mạng lưới phòng cháy, chữa cháy vững chắc, khẳng định vị thế dẫn đầu của địa phương trong việc ứng dụng công nghệ bảo vệ tính mạng và tài sản cho cộng đồng.

Phía sau những thành công của công cuộc chuyển đổi số là những tận tụy, âm thầm nhưng quyết liệt của người lính Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa trên mặt trận chống “giặc lửa”. Với họ, công nghệ hiện đại là “vũ khí” tối tân, nhưng tinh thần cảnh giác và trái tim quả cảm mới là lá chắn vững chắc nhất bảo vệ bình yên cho Nhân dân, để mỗi ngôi nhà, mỗi góc phố xứ Thanh luôn vẹn nguyên sự sống và ngập tràn sắc xuân bình an.

Hà Phương