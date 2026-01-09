Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Kịp thời dập tắt đám cháy rừng trên địa bàn phường Quang Trung

Trịnh Anh Hoàng (Lữ đoàn 368, Quân đoàn 12)
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 9/1, trên địa bàn tổ dân phố 10B, phường Quang Trung xảy ra vụ cháy rừng. Do thời tiết hanh khô, gió lớn, đám cháy bùng phát nhanh, có nguy cơ lan rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư và tài sản của Nhân dân.

Kịp thời dập tắt đám cháy rừng trên địa bàn phường Quang Trung

Chiều 9/1, trên địa bàn tổ dân phố 10B, phường Quang Trung xảy ra vụ cháy rừng. Do thời tiết hanh khô, gió lớn, đám cháy bùng phát nhanh, có nguy cơ lan rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư và tài sản của Nhân dân.

Kịp thời dập tắt đám cháy rừng trên địa bàn phường Quang Trung

Cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 368 nhanh chóng cơ động ra vị trí phát sinh đám cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Lữ đoàn 368 đã kịp thời huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng cơ động đến hiện trường tham gia chữa cháy. Lực lượng do Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Phó Lữ đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Lữ đoàn, trực tiếp lãnh đạo, chỉ huy.

Tại hiện trường, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 368 không quản khó khăn, nguy hiểm, chủ động lên tuyến đầu, trực tiếp tiếp cận các điểm cháy lớn để phát đường băng cản lửa, khoanh vùng, ngăn chặn không để đám cháy lan rộng.

Kịp thời dập tắt đám cháy rừng trên địa bàn phường Quang Trung

Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Phó Lữ đoàn trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Lữ đoàn 368 trực tiếp chỉ huy và phối hợp với lực lượng PCCC phường Quang Trung dập tắt đám cháy.

Với tinh thần trách nhiệm cao, sự phối hợp chặt chẽ giữa bộ đội, lực lượng phòng cháy, chữa cháy, dân quân tự vệ và Nhân dân địa phương, sau nhiều giờ nỗ lực, đám cháy rừng đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, bảo đảm an toàn về người và tài sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Kịp thời dập tắt đám cháy rừng trên địa bàn phường Quang Trung

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 368 nỗ lực dập tắt đám cháy.

Trịnh Anh Hoàng (Lữ đoàn 368, Quân đoàn 12)

Từ khóa:

#Phường Quang Trung #Cháy rừng #Đám cháy #Phòng cháy chữa cháy #Hiện trường #Lữ đoàn 368 #kịp thời #Tổ dân phố #Bùng phát

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Bưu điện “chạy đua” chuyển phát mùa cao điểm

Bưu điện “chạy đua” chuyển phát mùa cao điểm

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày cuối năm âm lịch nhịp độ hoạt động của hệ thống bưu chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa càng trở nên khẩn trương. Lượng hàng hóa, bưu gửi tăng nhanh từng ngày, tạo áp lực lớn lên toàn bộ chuỗi khai thác - vận chuyển - phát. Trong bối cảnh...
Kết nối những tấm lòng nhân ái

Kết nối những tấm lòng nhân ái

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Từ những phần quà, ngôi nhà, những giọt máu nghĩa tình đến sự hỗ trợ kịp thời cho các hoàn cảnh khó khăn, các chương trình nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) đang âm thầm kết nối những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng. Bằng những việc làm cụ thể,...
Khi HIV/AIDS không còn là “bản án” tuyệt vọng (Bài cuối): Từ sự thấu hiểu đến “ánh sáng” cuộc đời

Khi HIV/AIDS không còn là “bản án” tuyệt vọng (Bài cuối): Từ sự thấu hiểu đến “ánh sáng” cuộc đời

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Sau những năm tháng chìm trong ma túy, HIV/AIDS và nỗi sợ hãi kéo dài, nhiều bản làng ở miền núi xứ Thanh hôm nay đã đổi khác. Trở lại những “điểm nóng” năm nào, tôi không còn bắt gặp ánh mắt né tránh hay sự im lặng nặng nề, mà là nhịp sống bình yên...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh