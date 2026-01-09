Kịp thời dập tắt đám cháy rừng trên địa bàn phường Quang Trung

Chiều 9/1, trên địa bàn tổ dân phố 10B, phường Quang Trung xảy ra vụ cháy rừng. Do thời tiết hanh khô, gió lớn, đám cháy bùng phát nhanh, có nguy cơ lan rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư và tài sản của Nhân dân.

Cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 368 nhanh chóng cơ động ra vị trí phát sinh đám cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Lữ đoàn 368 đã kịp thời huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng cơ động đến hiện trường tham gia chữa cháy. Lực lượng do Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Phó Lữ đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Lữ đoàn, trực tiếp lãnh đạo, chỉ huy.

Tại hiện trường, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 368 không quản khó khăn, nguy hiểm, chủ động lên tuyến đầu, trực tiếp tiếp cận các điểm cháy lớn để phát đường băng cản lửa, khoanh vùng, ngăn chặn không để đám cháy lan rộng.

Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Phó Lữ đoàn trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Lữ đoàn 368 trực tiếp chỉ huy và phối hợp với lực lượng PCCC phường Quang Trung dập tắt đám cháy.

Với tinh thần trách nhiệm cao, sự phối hợp chặt chẽ giữa bộ đội, lực lượng phòng cháy, chữa cháy, dân quân tự vệ và Nhân dân địa phương, sau nhiều giờ nỗ lực, đám cháy rừng đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, bảo đảm an toàn về người và tài sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 368 nỗ lực dập tắt đám cháy.

Trịnh Anh Hoàng (Lữ đoàn 368, Quân đoàn 12)