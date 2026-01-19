Kiến nghị phòng ngừa trong việc sử dụng lao động là người dưới 18 tuổi

Thông qua công tác công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; kiểm sát điều tra các vụ án hình sự, VKSND khu vực 8 - Thanh Hóa nhận thấy trong thời gian qua, Công an xã Yên Trường, tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn xã. Tuy nhiên, gần đây trên địa bàn xã xuất hiện tình trạng việc sử dụng người lao động dưới 18 tuổi lao động trong các lĩnh vực kinh doanh có điều kiện.

VKSND khu vực 8 giao ban công tác hằng tuần.

Khoảng 11h30’ ngày 18/12/2025, Trịnh Trọng Q. đến quán Karaoke Hoa Cỏ May ở thôn Lạc Trung, xã Yên Trường để hát karaoke. Tại đây, Q nói với Mai Trọng Kh. là chủ quán cần 1 nhân viên rót bia, hát cùng. Sau đó, Kh. gọi cho cháu Nguyễn Thị Thanh T. (sinh ngày 20/8/2009, trú tại thôn Hà Tiến, xã Sơn Ninh, tỉnh Hà Tĩnh) để lên phòng hát 2.3 để phục vụ cho Q. Trong quá trình hát, Q. có hành vi cưỡng bức, xâm hại tình dục cháu T. Sau khi thực hiện xong thì Q thả cháu T ra, cháu T. bỏ chạy xuống tầng báo chủ quán và trình báo cơ quan chức năng. Ngày 22/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án; ngày 26/12/2025 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Trọng Q. về tội “Hiếp dâm” quy định tại khoản 4 Điều 141 của Bộ luật Hình sự.

Để đảm bảo phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, ngày 8/1/2026, Viện trưởng VKSND khu vực 8 - Thanh Hóa đã ban hành kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật đến Chủ tịch UBND xã Yên Trường tiếp tục quan tâm, chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội, Công an xã Yên Trường thực hiện các biện pháp, giải pháp sau: Tăng cường công tác kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, như: Phòng hát karaoke, khách sạn, nhà nghỉ... trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi sử dụng lao động là trẻ em, người chưa thành niên theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính Phủ.

Nghiêm cấm sử dụng người lao động dưới 18 tuổi và các hành vi lôi kéo người dưới 18 tuổi tham gia làm việc tại các nơi kinh doanh có điều kiện, nhất là tại phòng hát karaoke dưới mọi hình thức.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức của mọi người dân, của các chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện về những nguy cơ và tác hại khi sử dụng người lao động chưa thành niên dưới 18 tuổi.

Người chưa thành niên dưới 18 tuổi đang trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách, tâm lý, là nhóm người dễ bị tổn thương, việc sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi làm việc tại phòng hát karaoke là thực hiện chưa đúng quy định tại điểm d khoản 2 Điều 147 Bộ luật lao động năm 2019.

Thông qua vụ việc, VKSND khu vực 8 - Thanh Hóa khuyến cáo người dân không sử dụng người lao động chưa thành niên (dưới 18 tuổi) tại các địa điểm kinh doanh có điều kiện.

