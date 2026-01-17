Kiểm tra, rà soát, xử lý thông tin phản ánh liên quan di tích Hòn Vọng Phu

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo kiểm tra, rà soát và xử lý thông tin báo chí, dư luận xã hội phản ánh liên quan đến Dự án bảo tồn, gia cố di tích Hòn Vọng Phu thuộc cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch (Núi Nhồi).

Di tích Hòn Vọng Phu. Ảnh: Cẩm Tú

Theo đó, trong những ngày gần đây, một số cơ quan báo chí và mạng xã hội quan tâm, tìm hiểu thông tin và phản ánh một số nội dung liên quan đến Dự án Bảo tồn, gia cố di tích Hòn Vọng Phu thuộc cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An hoạch (Núi Nhồi).

Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa cùng các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát các nội dung thông tin phản ánh; đối chiếu với hồ sơ khoa học di tích và hồ sơ dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trên cơ sở đó, chủ động làm rõ, phát ngôn và cung cấp thông tin chính thức cho báo chí, dư luận xã hội, bảo đảm thống nhất, chính xác và đúng quy định của pháp luật về bảo tồn di sản văn hóa.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 1/2026; đồng thời kịp thời đề xuất phương án xử lý nếu phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu chuyên môn liên quan và tổ chức thực hiện đúng nội dung dự án đã được phê duyệt. Sở Xây dựng và UBND phường Đông Quang căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp triển khai thực hiện các nội dung liên quan.

LP (Nguồn UBND tỉnh)