Không yêu cầu người dân cung cấp thông tin đã có trên dữ liệu

Ngày 17/11, Bộ Tư pháp cho biết, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Thông báo Kết luận số 07-TB/CQTTBCĐ của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày 22/10/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 201/CĐ-TTg về việc tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai công tác rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính.

Công tác kiểm tra việc cập nhật dữ liệu tại địa phương. (Ảnh: Thu Hiền/TTXVN)

Ngày 15/11/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu. Nghị quyết quy định rõ: Việc thay thế hoặc cắt giảm thành phần hồ sơ trong các thủ tục hành chính được thực hiện theo mức độ đáp ứng việc khai thác, sử dụng của các cơ sở dữ liệu; không yêu cầu cung cấp thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính mà các thông tin trong thành phần hồ sơ đã có dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu được cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu công bố.

Cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính khai thác, sử dụng thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu để thay thế thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

Trường hợp không khai thác được thông tin hoặc thông tin khai thác được không đầy đủ, không chính xác thì cơ quan, người có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính yêu cầu cá nhân, tổ chức bổ sung thành phần hồ sơ để giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời, đề nghị cá nhân, tổ chức thực hiện cập nhật, điều chỉnh thông tin trong các cơ sở dữ liệu theo quy định của pháp luật.

Việc thay thế, cắt giảm thành phần hồ sơ bằng thông tin được khai thác trên các cơ sở dữ liệu khi giải quyết thủ tục hành chính cho công dân Việt Nam sinh sống ở nước ngoài, cá nhân, tổ chức nước ngoài sinh sống, hoạt động tại Việt Nam được thực thi trên cơ sở mức độ đáp ứng của cơ sở dữ liệu.

Cá nhân đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) đề nghị giải quyết thủ tục hành chính thì không phải thực hiện ký số biểu mẫu điện tử tương tác.

Cũng theo Nghị quyết 66.7, cá nhân, tổ chức được khai thác sử dụng thông tin để yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện cập nhật, điều chỉnh thông tin theo quy định của pháp luật.

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm khai thác, sử dụng thông tin để thay thế cho các loại thông tin, thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

Theo thống kê của Bộ Tư pháp, Nghị quyết 66.7 đã điều chỉnh 221 văn bản quy phạm pháp luật (gồm 22 Luật, 113 Nghị định của Chính phủ, 8 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 76 Thông tư, Thông tư liên tịch, 2 Quyết định của Bộ trưởng...) do Trung ương ban hành để thay thế, cắt giảm các thành phần hồ sơ trong gần 800 thủ tục hành chính, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Tuy nhiên, đối với các cơ sở dữ liệu được công bố hoàn thành kết nối, chia sẻ và hoàn thành tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính trước ngày 1/1/2026 được áp dụng ngay.

Cụ thể, thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được khai thác và sử dụng thay thế các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Thẻ Căn cước, Giấy chứng nhận căn cước; Thông tin về cư trú.

Thông tin trên Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử được khai thác và sử dụng thay thế các giấy tờ sau: Giấy khai sinh hoặc Trích lục khai sinh; Giấy chứng nhận kết hôn; Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; Giấy chứng tử hoặc Giấy khai tử hoặc Trích lục khai tử.

Thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm được khai thác và sử dụng thay thế các giấy tờ sau: Thẻ bảo hiểm y tế; Sổ bảo hiểm xã hội. Thông tin trên Cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe được khai thác và sử dụng thay thế Giấy phép lái xe.

Thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp được khai thác và sử dụng thay thế các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp); Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.

Thông tin trên Cơ sở dữ liệu về đăng ký phương tiện được khai thác và sử dụng thay thế giấy chứng nhận đăng ký xe.

Thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai được khai thác và sử dụng thay thế giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (giai đoạn đầu áp dụng đối với đất ở).

Thông tin trên Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được khai thác và sử dụng thay thế Phiếu lý lịch tư pháp.

Thông tin trên Cơ sở dữ liệu nền tảng sổ sức khoẻ điện tử được khai thác và sử dụng thay thế Giấy khám sức khỏe.

Ngoài ra, thành phần hồ sơ thủ tục hành chính là các giấy tờ không thuộc phạm vi nêu trên được thay thế bằng dữ liệu khi có thông tin đầy đủ trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác.

Nghị quyết cũng xác định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương phải bảo đảm các điều kiện về hạ tầng công nghệ, hoàn thành kết nối để khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu, tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

Các cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu có trách nhiệm hoàn thành việc rà soát, khắc phục sai sót, cập nhật bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, nhất quán của dữ liệu; chia sẻ dữ liệu và công bố thông tin trong cơ sở dữ liệu được khai thác, sử dụng thay thế thành phần hồ sơ thủ tục hành chính trước 1/1/2026; ban hành hướng dẫn và phối hợp triển khai kết nối để khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu, hoàn thành trước ngày 1/1/2026./.

