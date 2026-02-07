Không khí lạnh tăng cường mạnh, Thanh Hóa rét đậm từ 8/2

Hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ gây mưa rải rác, nhiệt độ giảm 2-4 độ C.

Đêm nay (7/2), không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền gió Đông Bắc cấp 3, ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 7/2 đến sáng sớm 9/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, có nơi có dông.

Ngày 8-9/2, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại; từ 8/2 Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất đợt này ở Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc cấp 7, phía Đông Bắc có lúc cấp 8, giật 9-10, biển động mạnh, sóng cao 4,0–6,0m. Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật 8-9, biển động mạnh, sóng cao 2,0–4,0m.

Từ gần sáng 8/2, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk gió Đông Bắc cấp 6, giật 7-8, biển động, sóng cao 3,0-5,0m. Từ ngày 8/2, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây Nam Biển Đông gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3,0-5,0m.

Đêm 7 và ngày 8/2, Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) nhiệt độ thấp nhất 11–14 độ, vùng núi 8–11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ; nhiệt độ trung bình 13–15 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ.

Thanh Hóa và Nghệ An nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, trung bình 16-19 độ.

Đêm 8 và ngày 9/2, Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 10–13 độ, vùng núi 7–10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; Bắc Trung Bộ thấp nhất 12–15 độ, trung bình 15–18 độ.

Rét đậm, rét hại, băng giá, mưa tuyết có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và cây trồng. Mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây ngập úng, lũ quét, sạt lở đất và ngập tại khu đô thị, khu công nghiệp. Gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến hoạt động tàu thuyền và các hoạt động trên biển.

NM