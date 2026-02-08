Không khí lạnh mạnh bao trùm Thanh Hóa, nhiều nơi rét đậm, nhiệt độ giảm sâu

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, hiện nay (ngày 8/2), khu vực Thanh Hóa đang nằm sâu trong khối không khí lạnh mạnh. Từ sáng và trưa 8/2, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn toàn tỉnh, gây mưa nhiều nơi, trời rét, nhiệt độ giảm mạnh so với 24 giờ trước.

Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet

Cụ thể, lúc 13h ngày 8/2, nhiệt độ không khí phổ biến từ 16-18 độ C, giảm từ 5-8 độ C so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Trên đất liền, trời nhiều mây, có mưa rải rác đến mưa nhiều nơi, tập trung chủ yếu trong đêm 8 và sáng 9/2; gió Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 4.

Dự báo trong 24-48 giờ tới, Thanh Hóa tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh. Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực trung du và vùng núi phổ biến từ 13-15 độ C, có nơi rét đậm; khu vực đồng bằng và ven biển thấp nhất từ 14–16 độ C. Đêm 09/02 đến ngày 10/02, nhiệt độ có xu hướng nhích nhẹ nhưng trời vẫn rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C tùy khu vực.

Trên vùng biển Thanh Hóa, gió Đông Bắc mạnh dần. Vùng biển ven bờ gió cấp 4–5, có lúc cấp 6; ngoài khơi cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng cao từ 2–3m, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa cảnh báo, không khí lạnh tăng cường có thể ảnh hưởng đến điều kiện sinh hoạt, sản xuất và giao thông. Người dân cần chú ý giữ ấm cơ thể, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ và người có bệnh nền; các địa phương chủ động biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi, nhất là tại khu vực vùng núi cao. Ngư dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, hạn chế ra khơi khi có gió mạnh và chủ động neo đậu tàu thuyền an toàn.

LP