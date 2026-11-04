Không khép lại cơ hội học tập, sửa sai của trẻ em đã nghỉ học

Thảo luận về dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), đại biểu Phan Thị Thùy Linh đề nghị mở rộng điều kiện áp dụng biện pháp giáo dục dựa vào cộng đồng đối với người chưa thành niên, trong đó cho phép cả những trẻ đã nghỉ học nhưng có cơ sở giáo dục cam kết tiếp nhận trở lại lớp được xem xét áp dụng, nhằm bảo đảm quyền học tập, quyền được giáo dục và cơ hội sửa sai của trẻ em.

Đại biểu Phan Thị Thùy Linh, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Góp ý về quy định giáo dục dựa vào cộng đồng đối với người chưa thành niên tại Điều 121 và Điều 128, đại biểu Phan Thị Thùy Linh cho rằng, cần đặt lợi ích và cơ hội phát triển của trẻ em ở vị trí ưu tiên khi lựa chọn biện pháp xử lý vi phạm.

Đại biểu nêu tình huống một trẻ 13 tuổi thuộc diện Tòa án xem xét đưa vào trường giáo dưỡng, đã nghỉ học nhưng có nơi cư trú ổn định; cha mẹ cam kết bằng văn bản về việc quản lý, giáo dục và nhà trường sẵn sàng tiếp nhận để em trở lại lớp. Tuy nhiên, theo khoản 1 Điều 128 của dự thảo, điều kiện để được xem xét giáo dục tại cộng đồng là người chưa thành niên phải đang theo học.

Như vậy, dù gia đình có trách nhiệm, nơi cư trú ổn định và nhà trường sẵn sàng tạo điều kiện tiếp nhận, trẻ vẫn có thể không đủ điều kiện áp dụng biện pháp giáo dục tại cộng đồng chỉ vì đã nghỉ học. Theo đại biểu, quy định này chưa thực sự mở ra cơ hội để những trẻ có hoàn cảnh như vậy được tiếp tục học tập, sửa chữa sai lầm trong môi trường gia đình và xã hội.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Đại biểu cho rằng, mục đích đặt ra điều kiện đang theo học là nhằm bảo đảm trẻ có môi trường giáo dục ổn định. Tuy nhiên, chính khoản 4 Điều 128 của dự thảo cũng cho phép người chưa thành niên được đi học, học nghề trong thời gian thực hiện biện pháp giáo dục tại cộng đồng. Vì vậy, không nên lấy tình trạng đang đi học làm điều kiện cứng để loại trừ những trường hợp có khả năng trở lại trường.

Từ phân tích trên, đại biểu đề nghị sửa khoản 1 Điều 128 theo hướng cho phép Tòa án xem xét cả trường hợp người chưa thành niên đã nghỉ học nhưng có cơ sở giáo dục cam kết tiếp nhận và có kế hoạch hỗ trợ trở lại lớp. Đại biểu nhấn mạnh, cần tránh để một điều kiện mang tính thủ tục vô tình tước đi cơ hội được giáo dục, học tập và sửa sai của trẻ em. Khi gia đình và nhà trường cùng sẵn sàng đồng hành, pháp luật cần tạo điều kiện để các em được trở về với môi trường học tập, có cơ hội làm lại và phát triển lành mạnh.

Toàn cảnh phiên thảo luận. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Bên cạnh nội dung này, góp ý về quy định tạm hoãn xuất cảnh tại Điều 74, đại biểu đề nghị bổ sung quy định yêu cầu người ra quyết định cưỡng chế phải nêu rõ trong văn bản những tình tiết cụ thể làm căn cứ xác định nguy cơ bỏ trốn của người bị đề nghị tạm hoãn xuất cảnh. Đồng thời, cần bảo đảm quyết định tạm hoãn xuất cảnh và quyết định hủy bỏ biện pháp này được thông báo ngay bằng văn bản đến người bị áp dụng; thông tin cũng phải được chuyển kịp thời đến các cửa khẩu. Qua đó, bảo đảm người dân được biết, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, tránh tình trạng chỉ phát hiện bị tạm hoãn xuất cảnh khi đã đến cửa khẩu.

Hữu Đại