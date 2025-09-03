Không gắn nhãn ’dành cho trẻ em' trên YouTube, Disney bị phạt 10 triệu USD

Ngày 2/9, Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) cho biết tập đoàn Walt Disney sẽ phải trả 10 triệu USD để dàn xếp cáo buộc hãng đã cho phép thu thập trái phép dữ liệu cá nhân của trẻ em xem các video dành cho thiếu nhi trên YouTube mà không thông báo hoặc xin phép phụ huynh.

Theo Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ, Disney đã không gắn nhãn một số video trên YouTube là “dành cho trẻ em” khi đăng tải lên nền tảng. (Nguồn: Axios)

Theo FTC, Disney đã không gắn nhãn một số video trên YouTube là “dành cho trẻ em” khi đăng tải lên nền tảng.

Việc gắn nhãn sai này cho phép Disney, thông qua YouTube, thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi khi xem các video dành cho thiếu nhi và sử dụng dữ liệu đó cho hoạt động quảng cáo nhắm mục tiêu.

FTC cho rằng điều này đã vi phạm Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư trực tuyến của Trẻ em (COPPA) của Mỹ.

Theo COPPA, các trang web, ứng dụng và dịch vụ trực tuyến dành cho trẻ em dưới 13 tuổi phải thông báo cho phụ huynh về những thông tin cá nhân được thu thập và phải có sự đồng ý xác thực từ phụ huynh trước khi tiến hành.

Ngoài ra, lệnh dàn xếp yêu cầu Disney “triển khai chương trình gắn nhãn đối tượng để bảo đảm các video được xác định đúng là ‘dành cho trẻ em’ khi phù hợp."

Người phát ngôn của Disney cho biết: “Thỏa thuận này không liên quan tới các nền tảng số do Disney sở hữu và vận hành, mà chỉ giới hạn trong việc phân phối một số nội dung của chúng tôi trên nền tảng YouTube. Disney lâu nay có truyền thống tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về luật bảo vệ dữ liệu trẻ em và chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào các công cụ cần thiết để duy trì vai trò tiên phong trong lĩnh vực này”./.

Theo TTXVN