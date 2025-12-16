Khởi công xây dựng Trại tạm giam và các công trình Cảnh sát cơ động Công an Thanh Hóa

Sáng 16/12, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình Trại Tạm giam Công an tỉnh; Trụ sở Phòng Cảnh sát cơ động và nơi đóng quân, tổ chức huấn luyện Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Đại biểu bấm nút khởi công công trình Trại Tạm giam Công an tỉnh, công trình Trụ sở Phòng Cảnh sát cơ động và nơi đóng quân, tổ chức huấn luyện Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu.

Trại Tạm giam thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa được xây dựng trên địa bàn phường Đông Sơn, đã được Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 481 tỷ đồng. Công trình do Tập đoàn Investcorp thi công với quy mô gồm nhiều hạng mục, gồm: Khu cán bộ, khu giam giữ và các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật...

Trụ sở Phòng Cảnh sát cơ động và nơi đóng quân, tổ chức huấn luyện Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa đã được phê duyệt, được xây dựng tại phường Hàm Rồng với tổng mức đầu tư hơn 379 tỷ đồng. Công trình được Tập đoàn Investcorp thi công với nhiều hạng mục nhằm bảo đảm sử dụng ổn định, lâu dài, đáp ứng đầy đủ điều kiện làm việc, ăn, ở, sinh hoạt và ứng trực cho cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu và hướng tới là nơi huấn luyện tập trung trong công tác tập huấn, bồi dưỡng điều lệnh, quân sự, võ thuật cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa.

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, nhấn mạnh: Việc khởi công xây dựng các công trình là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa; Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đối với công tác đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho các đơn vị. Đây cũng là sự cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị và Quyết định số 2858/QĐ-TU ngày 16/3/2022 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đồng chí đại biểu tham quan phối cảnh tổng thể công trình Trại Tạm giam Công an tỉnh.

Để công trình sớm hoàn thành, bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả sử dụng, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị có liên quan phối hợp với đơn vị thi công, tập trung nhân lực, vật lực, tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn trong thi công, đồng thời giám sát chặt chẽ để công trình được xây dựng đúng với thiết kế đã phê duyệt, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật và hiệu quả sử dụng cao nhất.

Đình Hợp (CTV)