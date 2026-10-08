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Khởi công xây dựng “Nhà chữ thập đỏ” tại xã Quảng Ninh

Thái Bảo
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 8/10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ xã Quảng Ninh khởi công xây dựng “Nhà chữ thập đỏ” cho gia đình bà Nguyễn Thị Lợi ở thôn Nhân Hùng.

Khởi công xây dựng “Nhà chữ thập đỏ” tại xã Quảng Ninh

Sáng 8/10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ xã Quảng Ninh khởi công xây dựng “Nhà chữ thập đỏ” cho gia đình bà Nguyễn Thị Lợi ở thôn Nhân Hùng.

Khởi công xây dựng “Nhà chữ thập đỏ” tại xã Quảng Ninh

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo xã cùng đại diện gia đình thực hiện nghi thức khởi công.

Đây là hoạt động hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026).

Gia đình bà Nguyễn Thị Lợi là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương. Ở tuổi xế chiều, sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm; thu nhập chủ yếu dựa vào việc chăm sóc hoa màu theo thời vụ; bà sống một mình trong ngôi nhà cũ nát, xuống cấp nghiêm trọng, không còn bảo đảm điều kiện an toàn, nhất là trong mùa mưa bão.

Khởi công xây dựng “Nhà chữ thập đỏ” tại xã Quảng Ninh

Gia đình bà Nguyễn Thị Lợi được hỗ trợ 80 triệu đồng để xây dựng nhà ở, chia làm 2 đợt. Trong đó, 50% kinh phí được trao tại lễ khởi công; số còn lại sẽ được bàn giao khi công trình khánh thành, đưa vào sử dụng.

Nguồn hỗ trợ không chỉ góp phần giải quyết khó khăn trước mắt về chỗ ở, mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự quan tâm của cộng đồng đối với những hộ gia đình còn khó khăn trên địa bàn.

Thái Bảo

Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Quảng Ninh

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