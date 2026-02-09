Khoảng 8.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia khảo sát đánh giá DCCI tỉnh Thanh Hóa năm 2025

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định kèm Kế hoạch triển khai khảo sát, đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các phường, xã (DCCI) năm 2025, làm cơ sở quan trọng để đo lường chất lượng điều hành, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao trách nhiệm phục vụ doanh nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch, phạm vi khảo sát là các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đã và đang đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Thanh Hóa. Đối tượng được đánh giá gồm 2 nhóm: nhóm các sở, ban, ngành cấp tỉnh và một số cơ quan trung ương trên địa bàn; nhóm UBND 166 phường, xã.

Điểm đáng chú ý của đợt khảo sát năm nay là quy mô mẫu lớn, cách thức lựa chọn khoa học và phương pháp triển khai đa dạng, bảo đảm tính đại diện và khách quan. Nguồn mẫu được tổng hợp từ nhiều kênh: danh sách doanh nghiệp đang hoạt động do Thuế tỉnh cung cấp; doanh nghiệp thành lập mới do Sở Tài chính cung cấp; danh sách hợp tác xã do Liên minh Hợp tác xã tỉnh cung cấp; danh sách hộ kinh doanh mới đăng ký do UBND các phường, xã cung cấp; cùng danh sách các doanh nghiệp có tương tác thủ tục hành chính tại các đơn vị được đánh giá. Sau khi rà soát, hiệu chỉnh, các mẫu được phân loại theo địa bàn, lĩnh vực, quy mô và thời gian hoạt động, sau đó lựa chọn ngẫu nhiên bằng phần mềm. Dự kiến khoảng 8.000 đối tượng sẽ được mời tham gia khảo sát.

Khảo sát được thực hiện bằng 4 hình thức: gửi phiếu qua đường bưu chính (khoảng 3.600 mẫu, phấn đấu tỷ lệ phản hồi từ 30% trở lên); khảo sát trực tiếp khoảng 4.400 mẫu bởi các khảo sát viên đã được tập huấn; khảo sát trực tuyến thông qua cổng thông tin của VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình và Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; và khảo sát qua điện thoại khi cần thiết. Tổng số phiếu thu về dự kiến khoảng 5.000 phiếu. Trong đó, các đơn vị nhóm 1 chỉ được tính điểm xếp hạng khi có tối thiểu 20 phiếu phản hồi; nhóm 2 tối thiểu 10 phiếu.

Về tiến độ thực hiện, Kế hoạch nêu rõ:

-Tháng 2/2026: Chuẩn bị phần mềm, công cụ khảo sát; cập nhật cơ sở dữ liệu doanh nghiệp; chuẩn bị mẫu phiếu; tập huấn khảo sát viên; tổ chức triển khai khảo sát, thu thập ý kiến doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

-Tháng 3-4/2026: Thu thập phiếu khảo sát, làm sạch, nhập và kết xuất dữ liệu.

-Tháng 5/2026: Phân tích dữ liệu, dự thảo báo cáo; tổ chức lấy ý kiến góp ý, hoàn thiện báo cáo cuối cùng và công bố kết quả DCCI tỉnh Thanh Hóa năm 2025.

VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình được giao chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu, vận hành phần mềm khảo sát, tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp tham gia và phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện. Các sở, ngành, UBND phường, xã có trách nhiệm cung cấp danh sách doanh nghiệp, hộ kinh doanh có liên quan, phối hợp trong quá trình khảo sát. Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa cấp xã, phường đăng tải phiếu khảo sát và tuyên truyền rộng rãi để doanh nghiệp tham gia.

Kết quả khảo sát DCCI năm 2025 sẽ là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá, so sánh chất lượng chỉ đạo, điều hành của các sở, ngành, địa phương; đồng thời làm cơ sở tham khảo trong công tác thi đua, khen thưởng tập thể, cá nhân liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

LP (Nguồn UBND tỉnh)