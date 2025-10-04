Kho bạc Nhà nước bảo đảm chi trả Nghị định 178 trước ngày 15/10

Kho bạc Nhà nước ban hành Công điện số 17/CĐ-KBNN yêu cầu các đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện chi trả, thanh toán chế độ theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP, bảo đảm hoàn thành trước ngày 15/10/2025, đúng tiến độ, đúng quy định.

Kho bạc Nhà nước quyết liệt đảm bảo chi trả chế độ theo Nghị định 178 trước ngày 15/10

Đây được coi là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cần được tổ chức thực hiện nghiêm túc, khẩn trương và kịp thời.

Theo Kho bạc Nhà nước, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ Tài chính – Kinh tế ngành để cung cấp số liệu về chi chế độ nghỉ hưu, nghỉ việc theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2024, cùng Nghị định số 67/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều. Các quy định này nhằm thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Thực hiện Kết luận số 195-KL/TW ngày 26/9/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Công văn số 1237/TTg-TCCP ngày 1/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc chi trả chế độ cho người nghỉ việc, Kho bạc Nhà nước đã ban hành Công điện số 17/CĐ-KBNN. Theo đó, yêu cầu Giám đốc Kho bạc Nhà nước các khu vực phải chỉ đạo công chức tại phòng nghiệp vụ, phòng giao dịch, ban giao dịch nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác chi trả. Việc chi trả này được nhấn mạnh là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, cần được ưu tiên triển khai, không để chậm trễ.

Cùng với đó, Kho bạc Nhà nước yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương đôn đốc đơn vị sử dụng ngân sách hoàn thiện hồ sơ gửi Kho bạc Nhà nước. Hồ sơ chi trả, thanh toán phải được ưu tiên xử lý, tuyệt đối không để tồn đọng quá thời hạn quy định. Đặc biệt, để đảm bảo tiến độ, Kho bạc Nhà nước chỉ đạo bố trí công chức, bao gồm cả lãnh đạo và chuyên viên, trực làm việc cả ngày thứ bảy, chủ nhật (ngày 11 và 12/10/2025). Đây là biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm công tác chi trả hoàn thành đúng thời hạn 15/10/2025 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính.

Ngoài ra, Kho bạc Nhà nước khu vực phải phối hợp với các ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản, nhằm đảm bảo công tác thanh toán, chi trả cho các đối tượng thụ hưởng diễn ra thông suốt, kịp thời. Sự phối hợp này được coi là một mắt xích quan trọng, góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của người nghỉ việc, đồng thời tránh phát sinh ách tắc trong khâu chi trả.

Kho bạc Nhà nước cũng nhấn mạnh, thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ, gây phiền hà cho đơn vị sử dụng ngân sách và đối tượng thụ hưởng. Đây là yêu cầu mang tính ràng buộc, thể hiện quyết tâm của ngành tài chính trong việc thực hiện đúng tiến độ, đúng quy định, đúng quyền lợi của người lao động.

Với chỉ đạo quyết liệt này, Kho bạc Nhà nước khẳng định sẽ tập trung mọi nguồn lực, bảo đảm công tác chi trả, thanh toán chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) hoàn tất trước ngày 15/10/2025, đúng như yêu cầu của Chính phủ.

Theo Bộ Tài chính, đến hết ngày 25/9/2025, tổng kinh phí đã chi trả đạt gần 110.509,7 tỷ đồng cho 80.459 đối tượng (chưa bao gồm các đối tượng thuộc khối an ninh, quốc phòng). Trong đó, các cơ quan trung ương đã chi gần 42.734 tỷ đồng cho 13.660 đối tượng; các địa phương đã chi hơn 67.775 tỷ đồng cho 66.799 đối tượng. Đây là con số lớn, thể hiện nỗ lực của hệ thống Kho bạc Nhà nước trong việc bảo đảm quyền lợi cho người nghỉ việc theo quy định.

Theo VGP