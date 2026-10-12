Khi KOL và mạng xã hội cùng vào cuộc giữ bình yên phố phường

Phối hợp với người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để xây dựng video, kết nối người dân qua facebook, zalo, Công an phường Đông Sơn đang đổi mới cách tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm.

Công an phường Đông Sơn duy trì các kênh thông tin trực tuyến để đưa cảnh báo tội phạm đến người dân.

Kể chuyện từ những nguy cơ

Video “Ngã tư đường” do Công an phường Đông Sơn phối hợp với KOL Hùng Rơm thực hiện, đạt gần 4 triệu lượt xem. Nội dung kể về việc lực lượng công an chủ động phát hiện đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy để xử lý. Một tình huống tuyên truyền từ cơ sở, qua cách thể hiện của người sáng tạo nội dung, đã tiếp cận đông đảo người dùng mạng.

Thiếu tá Lê Vương Anh, Phó Trưởng Công an phường Đông Sơn, cho biết: “Hưởng ứng cuộc thi sáng tạo video “Tổ quốc bình yên”, đơn vị đã phối hợp với những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội tại địa bàn xây dựng các kịch bản tuyên truyền. Nội dung được lựa chọn từ tình hình thực tế, hướng đến những điều người dân có thể nhận biết và vận dụng trong đời sống. Các video đã nhận được sự hưởng ứng của người xem”.

Là một trong những người được Công an phường Đông Sơn mời tham gia thực hiện video tuyên truyền pháp luật, Hùng Rơm chia sẻ: “Tôi thấy vinh dự khi được góp sức vào công việc này. Chúng tôi muốn người xem thấy những tình huống trong clip có thể xảy ra với mình, bạn bè hoặc người thân. Cái khó là làm sao clip cuốn hút mà lời cảnh báo vẫn rõ, để người xem nhớ cả cách phòng tránh chứ không chỉ nhớ nhân vật hay một câu thoại vui. Tôi mong sau khi xem, mọi người thận trọng hơn trước những dấu hiệu bất thường và chủ động tìm đến công an khi cần xác minh thông tin, nhờ hỗ trợ”.

Cách tiếp cận ấy được thể hiện trong các nội dung trên trang facebook của Công an phường. Một video nhắc gia đình chú ý đến những thay đổi ở con em mình; video khác nói về nguy cơ ma túy qua lời thoại, tình huống gần với giới trẻ. Với học sinh, thanh thiếu niên, lời dặn “tránh xa ma túy” không xa lạ. Khó hơn là nhận ra lời rủ rê được nói như câu bông đùa, một cuộc vui có nguy cơ mất kiểm soát, hay biết tìm ai khi bản thân, bạn bè gặp chuyện.

Đưa những nguy cơ ấy vào video giúp người làm tuyên truyền nói cụ thể hơn về cách từ chối, tìm sự hỗ trợ và báo tin. Ngôn ngữ mộc mạc, gần gũi giúp nội dung dễ tiếp cận; đồng thời, thông tin phải chính xác, tránh gây hiểu sai.

Để kiến thức được trao đổi kỹ hơn, hoạt động trên mạng được kết hợp với tuyên truyền trực tiếp. Công an phường đã phối hợp tuyên truyền kỹ năng nhận diện, phòng tránh ma túy tại 12 trường học và 27 khu dân cư. Video có thể được xem lại, chia sẻ tiếp; tại các buổi gặp gỡ, cán bộ giải thích, trả lời câu hỏi của người nghe.

Đưa cảnh báo lừa đảo từ mạng xã hội

Cùng với phòng, chống ma túy, cảnh báo lừa đảo trên không gian mạng được Công an phường chú trọng.

Thiếu tá Lê Vương Anh nhìn nhận, một bộ phận người dùng mạng vẫn chủ quan, cho rằng có kinh nghiệm nên khó bị lừa. Trong khi đó, đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn để tiếp cận, gây áp lực và dẫn dắt nạn nhân. Những cảnh báo vì vậy phải được cập nhật thường xuyên, đồng thời khuyến khích người dân báo cho cơ quan công an để kiểm chứng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Để thông tin đến nhanh với người dân, Công an phường sử dụng fanpage, Facebook và các nhóm zalo. Từ tháng 7/2025, tổ cảnh sát khu vực đã lập 57 nhóm zalo kết nối với khu phố, người dân.

Công an phường đã tham mưu UBND phường tổ chức cuộc thi “Vũ đạo phòng, chống tội phạm lừa đảo qua không gian mạng”, với lời bài hát dễ nhớ trên nền giai điệu dân ca “Đi cấy”. Sau hai tháng triển khai, cuộc thi có 10 bài dự thi, được tổng kết, trao giải ngày 2/10/2026. Những lời ca, động tác và video đăng tải trên mạng tạo thêm cách đưa thông điệp phòng ngừa đến cộng đồng.

Bên cạnh các sản phẩm ấy, thông tin tuyên truyền được duy trì thường xuyên. Từ đầu năm 2026 đến giữa tháng 9, đơn vị đã xây dựng, đăng tải, chia sẻ trên 180 lượt bài viết phục vụ tuyên truyền, phòng ngừa và bảo đảm an ninh trên không gian mạng.

Việc sử dụng mạng an toàn cũng được trao đổi trực tiếp tại khu dân cư. Công an phường tổ chức 8 buổi tuyên truyền về an ninh mạng tại nhà văn hóa các tổ dân phố, thu hút hơn 400 thanh thiếu nhi. Nội dung tập trung vào nhận diện thông tin xấu độc, kiểm chứng trước khi chia sẻ và trách nhiệm khi bình luận.

Từ đầu tháng 7/2025 đến tháng 8/2026, đơn vị đã ngăn chặn 15 vụ lừa đảo trên không gian mạng, bảo vệ hàng trăm triệu đồng của người dân. Công an phường ghi nhận sự chuyển biến trong nhận thức: người dân đã đến báo cáo, xác minh thông tin do đối tượng cung cấp trước khi chuyển tiền. Thiếu tá Lê Vương Anh cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục xây dựng video gần gũi, kết hợp tuyên truyền trực tiếp, giúp người dân vận dụng kiến thức để bảo vệ mình và chủ động phối hợp giữ gìn an ninh, trật tự.

Bài và ảnh: Tăng Thúy