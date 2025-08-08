Khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Ngày 8/8, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự (PCTT,PTDS&TKCN) tỉnh Thanh Hóa có Công điện số 14 về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên biển Đông.

Tàu thuyền hoạt động trên vùng biển Nghi Sơn, Thanh Hóa.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay (8/8), vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành ATNĐ.

Hồi 7h, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15km/h.

Thực hiện Công điện số 5302/CĐ-BNNMT ngày 8/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc ứng phó với ATNĐ trên biển Đông, Ban Chỉ huy PCTT,PTDS&TKCN tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy PCTT,PTDS&TKCN các xã, phường ven biển, các địa phương có hoạt động nghề cá, các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của ATNĐ để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: Từ 18,0-21,0 độ Vĩ Bắc, 113,0-118,5 độ KinhĐông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Báo và Đài Phát thanh -Truyền hình Thanh Hoá, Đài Thông tin Duyên hải Thanh Hoá và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường các thông tin về diễn biến của ATNĐ đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến của thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với ATNĐ. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

